狂粉用楠梓小宅換周杰倫門票　本人親曝：已有人爭取

▲「周董狂粉」為了12月7日的6張連號門票，願意以1間高雄楠梓區的1戶小房子交換，直接當「楠梓漢」。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

周杰倫大巨蛋演唱會門票23日開賣，一開賣售票網站就塞爆，沒幾分鐘票就賣光，讓不少粉絲崩潰，近期竟然出現「周董狂粉」為了12月7日的6張連號門票，願意以1間高雄楠梓區的小房子交換，讓交換的民眾直接當「楠梓漢」，本人並親曝：「已有人爭取中。」

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周杰倫台北大巨蛋演唱會一票難求，甚至有聽聞黃牛票最高甚至炒到30萬元的天價，有超級狂粉在臉書社團《周杰倫演唱會2023門票買賣平台-TICCKETBUYNOW.COM》PO出換票文，指定周杰倫2024年演唱會門票，限定12月7日的A4區第一排右上角連號6張、或A3區第一排左上角連號6張，願意用高雄楠梓區1戶小房子交換。

原PO更強調「可驗房屋權狀」、「非詐騙」。若單純以門票原價來看，單張門票6880元，合計總值4萬1280元。

而原PO也回覆網友，強調「房子再買到處有，演唱會未必會有」，對於想換6張連號門票，他透露「只有我自己一位，另一位是被我拖去，旁邊的位置只是想空著，這樣比較顯眼」，他也無奈回覆，「我捧著錢，找不到真賣家啊。」

▲楠梓房價近年由於台積電設廠，房、地價雙漲。（圖／記者張雅雲攝）

而且有網友直言，最多一次買4張，要連號6張很難。原PO也妙回：「房子那麼好換，當我腦袋真的有洞？」引來網友詢問他房子的價值，他直言：「其實楠梓區，即使是空地，也價值百張原票價，哪裡真的不重要。」

記者詢問原PO楠梓房子的位置、價格，他均婉拒回覆。至於是否已經換票成功，由於周董演唱會尚未能取票，只能看到門票連號的購買紀錄，他透露：「未看到紀錄，但有人在爭取。」

東昶璟房仲專案經理吳凱文表示，楠梓房價近年由於台積電設廠，房、地價雙漲，原PO稱的「小房子」，若以套房來看，屋齡10~20年的學套，坪數約為4~7坪，成交價大概落在100~170萬元，也有部分套房分布在高雄科技大學周邊，屋齡逾20年，坪數約9坪上下，總價130~150萬元，若與門票原價相比，起碼也有百萬元的溢價。

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