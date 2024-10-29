「高雄最大小七」引熱議：以為屋頂有滑水道　一查地主「自己人」

記者張雅雲／高雄報導

高雄「最狂小7」將開幕！仁武將開出高雄坪數最大的愿橋門市，除有高雄首間7-11 Fresh，並與台南晶英酒店合作推出餐點，以及「饗Bar」進駐。信義房屋專家表示，該區為霞海重劃區，近年房價飆漲，早買2年單坪可以省10萬元。

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▲統一將在仁武開出高雄坪數最大的愿橋門市，還集結了高雄首間7-11 Fresh，讓不少在地人相當期待。（圖／記者張雅雲攝）

臉書粉專「高雄美食走跳-刁嘴公主」PO出數張照片，內文指出「全高雄坪數最大小七要來了！！！以為屋頂是滑水道，台南晶英一併進駐，還有Bar。」引來網友妙回，「滑水道很吸睛。」、「太浮誇了」、「這是大7吧」，相當期待開幕。

▲該店店號為7110店，高聳流線形建築外觀，採複合式商場設計，相當吸睛。（圖／記者張雅雲攝）

該店位於仁武霞海路、霞海東二街口，屬於霞海重劃區，據了解，該店店號為7110店，高聳流線形建築外觀，採複合式商場設計，引進高雄第一家的7-11 Fresh，店內將有Fresh生鮮蔬果、肉品海鮮與各類進口食材等，並與台南晶英酒店合作，將會販售由飯店主廚指導，合作開發的餐點，並結合「饗Bar」現打果汁等服務，預計11月4日試營運。

而整塊基地面積約1800坪，目前約使用1/10，還有不少素地可供利用，整棟為地上1樓建築物，建坪約150坪，地主為「太子地產」，負責人就是羅智先，也是統一集團董事長，該地租賃、成交價格，實登均查無紀錄。

在地仲介以目前7-ELEVEN範圍預估，租金約落在6~9萬元。仲介表示，該區土地若承租素地，租金單坪約300~500元，大型店面租金則依裝潢等級不同，單坪至少也有破千元水準。

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▲7-ELEVEN 愿橋門市小檔案。（ETtoday製表）

信義房屋仁武重劃店長王韋翔指出，霞海重劃區位於高雄仁武，屬於自辦重劃區，該區位於左營、仁武交界，2014年重劃完成後，因緊鄰捷運、高鐵、台鐵三鐵共構的左營站，吸引不少建商進場搶地，首案為「太子雲」2018年完工，當時還有19~20萬元價格。

▲區域現階段預售案大多完銷，買氣以中古大樓為主。（圖／記者張雅雲攝）

由於該重劃區與左營高鐵特區僅一路之隔，若與高鐵特區預售案相比，房價相對親民，現階段預售案大多完銷，區域買氣以中古大樓為主，因重劃區屋齡都不高，主力屋齡2年，成交價約31~35萬元，與2年前的均價20萬元左右的房價相比，早買2年單坪至少便宜10萬元。

「太子雲」1月甚至出現單坪42萬元成交價，創霞海重劃區新高。王韋翔表示，近期高鐵預售案最高出現6字頭成交價，受比價效應影響，地主相當惜售，根據實登，霞海重劃區今年初土地成交行情約為30~35萬元，不過目前地主看好未來發展多半惜售，開價達40~40萬元，建商無地可買導致整體推案進入真空期。

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