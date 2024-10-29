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軍公教換屋族申貸也受挫　她大嘆：被「無差別攻擊」

▲▼台中房市,台中北區鳥瞰,台中北區房市,房中鳥瞰,台中房產。（圖／591新建案提供）

▲央行第七波房市信用管制9月20日上路，在市場上掀起不小波瀾。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

央行第七波房市信用管制9月20日上路，在市場上掀起不小波瀾，特別是年底即將交屋的首購族、換屋族，對於房貸成數的未知依然蔓延市場，一名家住台中市北區的換屋族李小姐，原以為自己的公教身份能獲得優惠利率，沒想到因爲是第二戶，差點被限貸令「無差別攻擊」，淪為房貸困難戶，讓她驚嘆「省吃儉用想要換一間新房子，錯了嗎？」

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李小姐說：「現在的30坪住宅大概是15年前購入，還了十幾年房貸，終於還清貸款，但在3年前就想要換屋，當時在同一區購入一間總價約1000萬元的預售屋，預計今年年底交屋。」

▲▼ 工地,工人,施工,營建業,鋼筋,模板,缺工,示意圖 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲近期全台灣有大批建案等交屋，預計都將受到新信用管制影響。（圖／記者陳筱惠攝）

近期鄰近交屋，當她開始跟銀行洽詢房貸事宜時，她大驚：「我不是炒房族，對房市敏感度不高，但現在銀行只要聽到是第二戶，都先告訴我只能貸5成！」經過她不斷說明第一戶房貸已還清，銀行才釋出善意說第二戶「仍有機會」貸到7成，她嘆：「差2成等於200萬元，我換屋族差點被打房打到。」

她說：「好不容易買一間房、已花費大筆積蓄，10多年來再次購屋，對於房貸利率自然是斤斤計較，建商配合的銀行並沒有給公教人員更好的房貸利率，才另尋其它有承作公教人員優惠專案的銀行，希望利率有機會再壓低。」但詢問一輪後，她感嘆政策對於換屋族「相當不友善。」

對此，御國地政士聯合事務所代書廖國甫指出：「限貸令前中古屋的貸款承作，我們有30多間可選，『現在只剩9間』，目前實務上會先初步幫客戶過濾條件後、挑選適合的銀行詢問，不像過去可以『比較問出最低利率為止』。」

▲▼台中北區房市，有巢氏。（圖／有巢氏房屋台中北平立人加盟店提供）

▲央行第七波房市信用管制9月20日上路，換屋族感嘆政策對於他們「相當不友善。」（圖／記者陳筱惠攝）

不過央行在10月也為了避免傷及無辜，宣布3大協處措施，繼承取得房屋及房貸者，不受這波信用管制影響；換屋族經與金融機構切結，也可排除這次房市管制的限制。廖國甫也建議李小姐簽訂切結後，成數應可比目前還要來得符合期待。

這波限貸令確實讓換屋族重傷，以往常見有些人會將第一間房屋辦理增貸，來補足第二戶不足的自備款等情形，也因央行已經明文規定，銀行需加強查核借款人的房貸戶數和資金流向，此方式完全不可行。

而第二戶以上的「多屋族」沈先生就說：「近期預售即將交屋，洽詢過的銀行，貸款基本上只剩2-3成，政策的多變也讓過去的自備2成，變為只能貸款2成，且銀行態度讓我覺得，我現在像是跳票幾千萬元的拒絕往來戶。」

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關鍵字：換屋族信用管制房貸央行房市

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