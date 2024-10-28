龍潭渴望園區第一宗大樓案配「I人電梯」　每坪均價3字頭

▲新案採用無接觸科技宅、智慧化設計，搭電梯絕對遇不到鄰居，堪稱是I人專屬住宅。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

有「涵碧樓御用設計師」之稱的十邑設計創辦人王勝正，在桃園龍潭的渴望園區推出區域唯一大樓案「半九十」，日前公開，標榜無接觸科技宅、智慧化設計，搭電梯絕對遇不到鄰居，堪稱是I人專屬住宅。

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「半九十」基地面積1262坪，興建3棟、總戶數50戶，王勝正表示：「2020年預售時，正值疫情，人們對居住空間的需求，逐漸轉向低密度、智慧化，並強調個人隱私與健康安全的特點，所以就定調『無接觸科技宅』」

▲桃園龍潭的渴望園區推出區域唯一大樓案「半九十」完工落成。（圖／記者陳筱惠攝）

實際操作無接觸電梯，手一揮就能呼叫電梯，語音指令也能直達要去的樓層，住宅梯戶比1:1，等於每戶都有專屬電梯與梯間，這也是在頂級豪宅才會有的規劃設計，另外還有一個社區專屬的迎賓電梯。

對照實價登錄，「半九十」已揭露共38筆，成交單價在26.3~32.3萬元間，40坪主力總價含車落在1500萬元。王勝正說：「會回到中台灣。」

住商不動產桃竹苗區執行經理陸毅棋分析：「龍潭渴望園區為在地開發多時之科技園區，周邊為吸引科技新貴，不少建商在此興建別墅聚落，且由於區域較屬蛋白，房價相對鄰近之龜山、林口親民不少，總價帶約2500萬元上下即可入手透天別墅。」

陸毅琪補充：「該區客群有限，且機能性不比有機場捷運經過之桃園各行政區，欠缺人口移入的誘因，房市議題性較顯不足，未來增值有難度。」

▲POSAMO十邑設計創辦人王勝正自推首案獲得迴響，他透露接下來將回到台中推案。（圖／記者陳筱惠攝）

不過對未來房市走向，三三竹大建設股份有限公司總經理林昌智認為：「在目前房市緊縮下，讓子彈飛一下。」預計到明年上半年，建商推案都朝向持平、觀望，畢竟經歷過疫情與大漲價的時代，房價要大跌不可能，不會回到像921大地震時的恐慌，只會微幅盤整。

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