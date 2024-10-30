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價格破壞者出現！讓利現曙光　業者：賞屋族很珍貴

▲▼看屋照,預售屋,賞屋,帶看,房市, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲在當前打房政策影響下，房市逐漸回歸自住需求，購屋族選擇性與話語權更多也更明確, 示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

在當前打房政策影響下，房市逐漸回歸自住需求，觀察如今預售市場則是3大走向，包含送裝潢、送家電、開出比預期低的價格，業者就自曝，現在反而是最佳看房時機。

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觀察預售市場，在此次信用管制下雖未是直接受災戶，但買氣著實受到大環境影響，代銷業者陳小姐就自曝：「現在賞屋族很珍貴，只要來看房就有機會成交，因此開發商也會更加重視。」

她總結目前市場上3種留客方式，包含「一卡皮箱」的送裝潢，方便首購族未來交屋可以一起貸款，且因為建商都是統一發包叫貨，完工速度與成本較低，對於已經捏著買房的首購族，不失為一種誘因。

▲▼買房,購屋,預售屋,客廳,樣品屋,,,。（示意圖／記者賴志昶攝）

▲預售市場讓利3大走向包含送裝潢、送家電、開出比預期低的價格 示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

另外則是送家電提貨券，金額看每家建商不一定，基本上10萬元起跳，或是購屋抽名車、抽大型家電等，想增加留客率。

最後，則是市場出現「價格破壞者」，開盤就以相對優惠的開價吸引購屋族目光，例如周邊行情7字頭，破壞者開價也同樣7字頭，但利用早鳥優惠等方式，每坪單價減少2~3萬元。

不過，凝思創意張茲文提醒，送裝潢的部分民眾要特別留意建材的品質，包括有無耐燃、甲醛等都要小心，加上預售屋又不像成屋一樣可眼見為憑，建議先交屋驗屋後，再請建商執行裝潢的部分。

▲▼ 南區百億造鎮案，預售屋,街景 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲目前反而是賞屋族可以多看看市場的時間，在買方話語權重的時間點，賣方願意讓利得空間越多。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章說：「目前不僅中古屋市況冷颼颼，案場來客量也明顯銳減，代銷業者部分也會為了衝一波人氣，開始祭出週末活動來提升與客戶之間的親密度，預估這波空頭約會持續半年左右。」

但白洪章認為：「目前反而是賞屋族可以多看看市場的時間，在買方話語權重的時間點，賣方願意讓利得空間越多。」

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關鍵字：房市中古屋預售市場促銷方式購屋族

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