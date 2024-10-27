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買40年透天「花200萬翻新」還是買新屋？　專家曝原因：選老屋

▲▼新家,入厝,入宅,風水,買房,裝潢,房子。（圖／記者許凱彰攝）

▲原PO想要老屋翻新。（示意圖／記者許凱彰攝）

記者施怡妏／綜合報導

通膨加上房價攀升，很多人即使想買房，難免要妥協於自身財力，一名網友表示，看上一間40年老透天，建物35坪，2層樓，前後還有增建空間，位置也很便利，預計拿200萬元翻新，想知道該把錢拿去翻新老屋，還是買別間比較好。對此，信義房屋專家表示，如果可以自住20年就做，首先是防水要做好。

有網友在PTT發文，「200萬老屋翻新能做嗎？」最近看上一間40年的老透天，約35坪，共2層樓，「前後還有增建空間，位置也很便利，唯一不滿意的就是價格」。

他算了一下，扣掉自付金以及貸款，大約有250萬元可以裝潢，預計更換水電管線、三套衛浴、一樓改為開放式廚房、二樓外推做個平臺、內外牆防水、系統櫃、燈光照明等等，「請問200萬以內能打死嗎？如果硬買下來又沒辦法改成自己理想的房子，是不是別買這間算了？」

貼文曝光，掀起網友討論，「朋友家透天只翻新二、三樓，光基礎就200萬去了，兩間廁所+廚房，其餘水電然後天花板地板牆壁」、「老透天翻修基礎工程可能就200萬以上了」。還有設計師留言，「外推價格不便宜可以先放棄，40坪200萬能水電、浴廁、天花燈光、地板、廚具、鋁窗、防水、油漆，基本上就差不多了，櫃體可以先買一些便宜的擋一下，以後有預算再做系統櫃」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，「一定做得到」，如果可以自住20年的話就值得，也建議裝潢一次做好，且防水一定要做，也把重點擺在「空間使用度高的地方」，像是廁所、廚房、客廳、房間，不常用的地方就不用花太多錢處理，在資源有限的狀況下做資金配置。

關鍵字：房價翻新老屋裝潢防水

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