高雄52年老書局本週六熄燈　老闆退休改當房東

記者張雅雲／高雄報導

在高雄52年的天信文具行，老闆即將退休，決定結束營業，由於不少六、七年級生都是從小在這裡購買書籍或文具，老顧客都十分感傷。老闆透露，只營業到11月2日，也貼出紅單招租。信義房屋專家表示，該區受惠義享開幕，一有店面釋出很快租出。

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▲在高雄52年的天信文具行，老闆即將退休，決定結束營業。（圖／記者張雅雲攝）

該店位於左營區富國路，近期在門口掛出紅布條，表示「創立52年老闆退休，一件不留，清倉大拍賣結束營業。」開店約50年，規模不算太小，是早期不少在地人買參考書、文具的好去處，陪伴高雄人從小到大。

▲老闆在門口貼出手寫的結束營業公告，感謝各位顧客年來的惠顧與支持，讓不少買過書籍或文具的六、七年級生，都覺得好感傷。（圖／記者張雅雲攝）

老闆在門口貼出手寫的結束營業公告，表示創立52年的老闆要退休了，感謝各位顧客年來的惠顧與支持，讓不少買過書籍或文具的六、七年級生，都覺得好感傷，有在地人不捨說：「我們的童年回憶要關了。」而目前全店不少貨架上已經空蕩蕩，被不少民眾搶購一空，營業至11月2日將熄燈。

而該店也貼出手寫紅單「店面出租，可分層」招租，記者致電詢問，屋主婉拒透露月租金金額，並表示已有3組人馬有意承租。

▲目前全店不少貨架上已經空蕩蕩，被不少民眾搶購一空。（圖／記者張雅雲攝）

據了解，該店面為地上5樓、地下1樓透天店面，附有電梯，地坪69坪、建坪約269坪，屋齡29年，在地房仲估計，因位於三角窗招牌醒目，1樓加地下室原本文具店範圍，月租金約落在15~20萬元，整棟預計月租金至少40~50萬元，仲介分析，該店為老闆自有，近年實體店面受數位化衝擊，老闆熄燈收租金，說不定比文具店營業額還高。

信義房屋大舜富民店專案經理許天駿表示，該店屬於義享生活圈範圍，附近有龍華市場，大順路有義享時尚廣場、好市多大順店，還有輕軌籬仔內站設立，區段商業機能相當發達。

▲大順路有義享時尚廣場、好市多大順店，還有輕軌籬仔內站設立。（圖／記者張雅雲攝）

以富國路沿線的透天店面來看，透天約30年，地坪約30坪，總價約為3500~4000萬元，若是地坪放大到40~50坪，總價約5000萬元上下。

店面租金單坪約1500~1700元，愈靠近義享，區段商業機能愈佳，甚至可以到單坪2000元左右，只要租金合理，一有店面釋出就可以很快租出。

富國路主力店面行情 地坪 30 坪 40~50 坪 房價 3500~4000 萬 5000 萬 租金 單坪 1500~2000 元

▲富國路主力店面行情。（ETtoday製表）

也有不少透天屋主，1、2樓當店面使用，樓上規劃隔間套房，一般7~8坪套房，含基本裝潢、家具、家電，月租金落在8000~9000元，空租期也不長。

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