【廣編】「豐邑TOP+」獲第26屆國家建築金質獎　豐邑機構連24年得獎成消費者購屋保障

▲「豐邑TOP+」榮獲2024第26屆國家建築金質獎｢規劃設計類」金質獎，成為購屋信心的保證。

圖、文／豐邑機構提供

「國家建築金質獎」近日舉辦第26屆遴選，豐邑機構一舉拿下五座大獎，其中獲獎作品「豐邑TOP」，是豐邑在高雄前金區的首座國際建築代表作，憑藉卓越的建築品質和精湛的設計，榮獲2024第26屆國家建築金質獎住宅商業大樓超高層組規劃設計類金質獎，成功創下連續24年的獲獎殊榮，可謂業界翹楚。

「豐邑TOP」坐擁前金區愛河旁優越的地理位置，漫步即達捷運前金站，基地擁有黃金角地的千坪規模，稀有而莊闊，讓建築融合現代化設計與優越的環境，不僅完美詮釋豐邑機構在全台打造永續好宅理念，為住戶帶來優越的居住感受進而提升其社區價值，更為高雄接軌國際的生活型態，帶來全面的嶄新體驗。

創意家行銷李政昌副總表示，「近幾年來高雄受到台積電、輝達等科技產業利多，整個都市朝向世界級大城發展，也帶動住宅走向更為國際化的建築型態，「豐邑TOP」便是因應這樣的趨勢而生，將現代人重視的釋壓、舒適、健康、藝文、科技的訴求融入其中。」格局也保有豐邑一貫的特色，更借鏡國際雙塔建築，導入綠建築概念，運用現代空間美學、豐富休閒設施等，創造出親子度假泳池莊園般的生活禮遇。

為慶祝獲獎，「豐邑TOP」特舉辦線上抽獎活動，於粉絲頁按讚，並留言、分享「前金區的特色」，即有機會抽中豐邑新竹喜來登住宿禮券、7-11超商禮券、全聯禮券。