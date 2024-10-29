ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

【廣編】「豐邑TOP+」獲第26屆國家建築金質獎　豐邑機構連24年得獎成消費者購屋保障

▲▼豐邑TOP+,豐邑機構連,國家建築金質獎,高雄,前金。（圖／業者提供）

▲「豐邑TOP+」榮獲2024第26屆國家建築金質獎｢規劃設計類」金質獎，成為購屋信心的保證。

圖、文／豐邑機構提供

「國家建築金質獎」近日舉辦第26屆遴選，豐邑機構一舉拿下五座大獎，其中獲獎作品「豐邑TOP」，是豐邑在高雄前金區的首座國際建築代表作，憑藉卓越的建築品質和精湛的設計，榮獲2024第26屆國家建築金質獎住宅商業大樓超高層組規劃設計類金質獎，成功創下連續24年的獲獎殊榮，可謂業界翹楚。

「豐邑TOP」坐擁前金區愛河旁優越的地理位置，漫步即達捷運前金站，基地擁有黃金角地的千坪規模，稀有而莊闊，讓建築融合現代化設計與優越的環境，不僅完美詮釋豐邑機構在全台打造永續好宅理念，為住戶帶來優越的居住感受進而提升其社區價值，更為高雄接軌國際的生活型態，帶來全面的嶄新體驗。

創意家行銷李政昌副總表示，「近幾年來高雄受到台積電、輝達等科技產業利多，整個都市朝向世界級大城發展，也帶動住宅走向更為國際化的建築型態，「豐邑TOP」便是因應這樣的趨勢而生，將現代人重視的釋壓、舒適、健康、藝文、科技的訴求融入其中。」格局也保有豐邑一貫的特色，更借鏡國際雙塔建築，導入綠建築概念，運用現代空間美學、豐富休閒設施等，創造出親子度假泳池莊園般的生活禮遇。

為慶祝獲獎，「豐邑TOP」特舉辦線上抽獎活動，於粉絲頁按讚，並留言、分享「前金區的特色」，即有機會抽中豐邑新竹喜來登住宿禮券、7-11超商禮券、全聯禮券。

關鍵字：豐邑TOP+豐邑機構連國家建築金質獎高雄前金

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

軍公教換屋族申貸也受挫　她大嘆：被「無差別攻擊」

央行第七波房市信用管制9月20日上路，一名家住台中市北區的換屋族李小姐，原以為自己的公教身份能獲得優惠利率，沒想到因爲是第二戶，差點被限貸令「無差別攻擊」，淪為房貸困難戶，讓她驚嘆「省吃儉用想要換一間新房子，錯了嗎？」

6小時前

【廣編】「豐邑TOP+」獲第26屆國家建築金質獎　豐邑機構連24年得獎成消費者購屋保障

「國家建築金質獎」近日舉辦第26屆遴選，豐邑機構一舉拿下五座大獎，其中獲獎作品「豐邑TOP」，是豐邑在高雄前金區的首座國際建築代表作，憑藉卓越的建築品質和精湛的設計，榮獲2024第26屆國家建築金質獎住宅商業大樓超高層組規劃設計類金質獎，成功創下連續24年的獲獎殊榮，可謂業界翹楚。

7小時前

狂粉用楠梓小宅換周杰倫門票　本人親曝：已有人爭取

周杰倫大巨蛋演唱會門票23日開賣，一開賣售票網站就塞爆，沒幾分鐘票就賣光，讓不少粉絲崩潰，近期竟然出現「周董狂粉」為了12月7日的6張連號門票，願意以1間高雄楠梓區的小房子交換，讓交換的民眾直接當「楠梓漢」，本人並親曝：「已有人爭取中。」

8小時前

公公留透天厝給老公　三姑「逼簽1協議」內容全看傻：真的很敢

「請問大家看到這樣的協議書內容，心裡會有何感想？」一位女網友近日在「毒姑九賤婆媳討論區」發文，公公過世後，有交代透天房要留給先生繼承，可三位姑姑要她簽一份協議，內容令眾人都傻眼，「好爛，不要簽」、「不要簽，請律師！婆家好爛」、「這是笑話嗎？真的很敢。」

8小時前

台中商用不動產大爆發　辦公室預售行情3年漲41%

不論是政府打房政策「打住不打商」、還是2024下半年起股市進入震盪，都讓商用不動產成為熱門選擇，近期擁有人口紅利、高科技半導體議題以及建設話題的台中地區，查詢數據，商辦案預售價3年來從均單價46萬元漲到65萬元，漲幅41%相當驚人。

11小時前

全台第二座世貿中心12月退場　在地盼：改蓋松菸第二

位於台中工業區周邊的台中世貿中心1988年落成、於1990年審核通過，為台灣第二個世貿中心，12月退場之後的動向，各界注目。信義房屋專家表示，該土地為機關用地可規劃社會住宅、青年創業空間、運動空間、活動中心、立體停車空間。

11小時前

搬家後皮膚發癢灼燒　女莫名臉爛發現問題出在「租屋冷氣」

美國加州29歲女子克雷曼(Autumn Clayman)搬進新租的公寓後不久，皮膚開始出現灼熱感和紅色斑點，然而她卻一直找不到過敏原因，幾個月後她找人來家中檢查，意外發現問題出在家中空調。

12小時前

「高雄最大小七」引熱議：以為屋頂有滑水道　一查地主「自己人」

高雄「最狂小7」將開幕！仁武將開出高雄坪數最大的愿橋門市，除有高雄首間7-11 Fresh，並與台南晶英酒店合作推出餐點，以及「饗Bar」進駐。信義房屋專家表示，該區為霞海重劃區，近年房價飆漲，早買2年單坪可以省10萬元。

14小時前

建商聚集南台中6大生活圈推案　僅1區找得到4字頭

南台中憑藉完善的軌道建設與甫登場就站上6字頭的13期重劃區，成為房市焦點，包含南屯市中心、單元五、南區以及13期重劃區、烏日高鐵特區等生活圈，都成為建商積極獵地的熱區。其中大陸建設以11.65億元取得13期重劃區1387.3坪土地，被視為房市指標。

14小時前

青埔房東「人頭戶辦新青安」！怕被罰要求提前退租、取消補助

新青安房貸出租、人頭等非自住屬於違規戶，然而，近日有網友爆料，桃園青埔一名房東利用人頭戶申請新青安並將房子出租。更令人氣憤的是，該房東甚至聯手房仲，要求租客取消租屋補助並提前退租，話題引發議論，「檢舉就對了！」「這算另類的黃牛嗎？」

15小時前

飼主挖空獵人紙袋套2貓　Cos角色吃肉泥笑翻全網

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

農地擴建農舍！　忘辦「一證明」..

龍潭渴望園區第一宗大樓案配「I..

軍公教換屋族申貸也受挫　她大嘆..

買40年透天「花200萬翻新」..

公公留透天厝給老公　三姑逼簽1..

建商聚集南台中6大生活圈推案　..

投資客全退場　在地認：高雄成交..

狂粉用楠梓小宅換周杰倫門票　本..

冷氣排水管塞住！師傅噴一下收4..

「高雄最大小七」引熱議：以為屋..

ETtoday房產雲

最新新聞more

軍公教換屋族申貸也受挫　她大嘆..

「豐邑TOP+」獲第26屆國家..

狂粉用楠梓小宅換周杰倫門票　本..

公公留透天厝給老公　三姑逼簽1..

台中商用不動產大爆發　辦公室預..

全台第二座世貿中心12月退場　..

女搬家後莫名臉爛　發現問題是「..

「高雄最大小七」引熱議：以為屋..

建商聚集南台中6大生活圈推案　..

青埔房東「人頭戶辦新青安」！要..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366