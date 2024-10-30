眼見為憑的「價值」更勝價格　七期豪宅一哥創百萬時代里程碑　

▲台中七期第一個突破百萬元單價的住宅案「聯聚瑞和大廈」，在豪宅一哥聯聚建設品牌30週年之際浮上檯面。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中七期第一個突破百萬元單價的住宅案「聯聚瑞和大廈」在豪宅一哥聯聚建設品牌30週年之際浮上檯面，興建7年時間打造的「聯聚瑞和大廈」其實是聯聚建設20週年推出的代表作，如今30週年聯聚建設，也將推出稀有地段的「聯聚理安大廈」，正式引領台中大都會正式晉升三位數時代！

位於市政北七路，正對秋紅谷公園，樓高43層「聯聚瑞和大廈」，不僅是中台灣最高住宅大樓，更是全台中身價最高的頂級豪宅，全案坪數規劃165、330坪，一層2戶高規格，成為台中豪宅最具代表性的頂級藏品。

根據最新實價登錄揭露「聯聚瑞和大廈」中樓層出現交易，該戶總價1.8億元，實際拆算車位後，該戶別成交單價超過105萬元，成為台中豪宅市場中實登認證「第一戶」三位數單價的超級豪宅。

深耕七期豪宅市場多年的房仲私下透露認為：「台中豪宅一哥聯聚建設可說是一手打造七期豪宅地位的建商，聯聚的住宅細膩的程度，是在公設中看不到任何電線的，不僅受到挑剔的中台灣富豪認可，非中台灣縣市的富豪，來到台中七期更是表態『非聯聚不看』的高指名度。」

▲聯聚對於工務安全的要求，總高於法規規範，對於工地安全性與流程管理的嚴謹紀律，也是業界有目共睹。（圖／記者陳筱惠攝）

深受金字塔頂端認可的聯聚建設，不光是建築本業的軟硬體無可挑剔，在服務細節上也是令人印象深刻，從賞屋的果盤擺設到交屋的種種細節，心無旁騖的服務態度，讓「聯聚」二字，早已達成「頂級與尊榮」的象徵。

而聯聚建設今年創立邁入30周年，第4季將在七期一口氣推出600億元案量，打破聯聚一年推案總銷最高紀錄。其中可俯瞰七期臺中國家歌劇院的「聯聚理安大廈」率先登場，以「和光同塵」為30周年主軸推出110、220坪的巨擘作品。

「聯聚理安大廈」核心理念以春秋末期思想家老子《道德經》中「挫其銳，解其紛；和其光，同其塵。」意境，契合聯聚建設鋒芒內斂與世無爭的企業理念，卻與世界相融合的氣度，搭配義大利建築師事務所ACPV ARCHITECTS，共同成就這塊直面臺中國家歌劇院、眺望新市政公園與夏綠地園道組成的十字園道。

▲「聯聚理安大廈」直面臺中國家歌劇院、眺望新市政公園與夏綠地園道組成的十字園道，在七期已經絕無僅有。（圖／聯聚理安大廈3D模擬圖）



除了「聯聚理安大廈」將成為七期三位數單價的代表，未來聯聚建設還有直面秋紅谷的住宅新案規劃51層雙塔式的「聯聚玉衡大廈」，以恆星得耀眼存在，訴求出繁華入寧靜的至高住宅，將推出標配62坪的摩登時尚宅。

另外，創下中台灣豪辦最高標準的聯聚建設，即將公開朝富路商辦新作，「聯聚中衡大廈」推出55~162坪彈性的辦公室空間，替企業主設想的「靜水流深」以平穩且築夢踏實的穩定企業理念，同樣找來義大利建築師事務所ACPV ARCHITECTS合作，更被視為是繼與隈研吾合作之後，另一國際商辦指標。

聯聚建設進入「三十而立」的階段，從來只與自己比較，聯聚建設創辦人江韋侖最常掛在嘴邊的企業理念就是「沒有最好，只有更好」，也讓聯聚建設以眼見為憑的細膩功法、服務、選地哲學，實現「價值」超越「價格」的地產奇蹟，更替獨具慧眼的收藏家提供符合期待的傳世建築。