全台第二座世貿中心12月退場　在地盼：改蓋松菸第二





▲台灣第二個世貿中心位於台中工業區，12月即將退場，之後的動向各界注目。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於台中工業區的台中世貿中心，契約將在年底到期，該建物1988年落成、於1990年經由國際組織的「商務聯合國」審核通過，為台灣第二個世貿中心，在未來退場之後的動向，各界注目，信義房屋專家表示，該土地為機關用地，可規劃社會住宅、青年創業空間、運動空間、活動中心、立體停車空間。

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台中世貿中心見證過台中經濟起飛，台中市政府與世貿中心的契約12月27日到期，只剩下2個月，未來規劃萬眾注目，其中福安段340地號地目為機關用地，面積3155坪，另一塊府屬停車場則是378地號，面積3763坪。

▲台中世貿中心未來還會保留部分功能及業務，後續視空間剩餘狀況，再評估是否作其他用途。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，台中市政府經發局長張峯源表示：「世貿場館市府後續將依土地使用管制相關規範，規劃市府機關進駐，符合分區使用的規定。且除經發局相關單位，也可能協調其他單位進駐，另，世貿中心還會保留部分功能及業務，後續視空間剩餘狀況，再評估是否作其他用途。」附屬停車場部分在6月已由停車管理處承接，停管處將接續委外經營事宜。

▲台中世貿小檔案。

信義房屋中科東大店經理陳泱儒認為：「台中世貿與台中工業區皆位於台灣大道南側，過去一直以來中科西屯這一區，南側發展不如北側，從大型連鎖業、賣場都集中在北側可略知一二。」





▲一直以來中科西屯這一區，南側發展不如北側，大型連鎖業、賣場都集中在北側可略知一二。（圖／記者陳筱惠攝）

不過在此次台中世貿將釋出的訊息一出，在地也都期盼能夠大幅轉型，甚至盼市府能夠帶頭改變該區域的生態，甚至有人提出以台北松菸文創園區為藍圖，支持青年創業、文創產業的發展。

陳泱儒認為：「該區屬於低密度開發區，雖然發展已久，但當時的道路規劃方正，若未來改為社會住宅、青年創業空間、運動空間、活動中心、立體停車空間都很不錯。」

▲台灣大道南側低密度、別墅多，北側高樓多人口也比較充沛。（圖／記者陳筱惠攝）

而台灣大道南北兩側的差異有多大，陳泱儒解釋：「南側因人口年齡比北側大，生活住居都以透天別墅為主，北側則是因離中科近、建商持續推案，房價也出現差異。」若能藉由此次台中世貿的轉變，彌平台灣大道南北兩側的差距，對整體均衡發展來說也是一樁美事。

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