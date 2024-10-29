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全台第二座世貿中心12月退場　在地盼：改蓋松菸第二

▲▼ 台中世貿,台中工業區,街景,退場 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台灣第二個世貿中心位於台中工業區，12月即將退場，之後的動向各界注目。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於台中工業區的台中世貿中心，契約將在年底到期，該建物1988年落成、於1990年經由國際組織的「商務聯合國」審核通過，為台灣第二個世貿中心，在未來退場之後的動向，各界注目，信義房屋專家表示，該土地為機關用地，可規劃社會住宅、青年創業空間、運動空間、活動中心、立體停車空間。

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台中世貿中心見證過台中經濟起飛，台中市政府與世貿中心的契約12月27日到期，只剩下2個月，未來規劃萬眾注目，其中福安段340地號地目為機關用地，面積3155坪，另一塊府屬停車場則是378地號，面積3763坪。

▲▼ 台中世貿,台中工業區,街景,退場 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中世貿中心未來還會保留部分功能及業務，後續視空間剩餘狀況，再評估是否作其他用途。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，台中市政府經發局長張峯源表示：「世貿場館市府後續將依土地使用管制相關規範，規劃市府機關進駐，符合分區使用的規定。且除經發局相關單位，也可能協調其他單位進駐，另，世貿中心還會保留部分功能及業務，後續視空間剩餘狀況，再評估是否作其他用途。」附屬停車場部分在6月已由停車管理處承接，停管處將接續委外經營事宜。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中世貿小檔案。

信義房屋中科東大店經理陳泱儒認為：「台中世貿與台中工業區皆位於台灣大道南側，過去一直以來中科西屯這一區，南側發展不如北側，從大型連鎖業、賣場都集中在北側可略知一二。」

▲▼台灣大道,南北側,台中工業區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲一直以來中科西屯這一區，南側發展不如北側，大型連鎖業、賣場都集中在北側可略知一二。（圖／記者陳筱惠攝）

不過在此次台中世貿將釋出的訊息一出，在地也都期盼能夠大幅轉型，甚至盼市府能夠帶頭改變該區域的生態，甚至有人提出以台北松菸文創園區為藍圖，支持青年創業、文創產業的發展。

陳泱儒認為：「該區屬於低密度開發區，雖然發展已久，但當時的道路規劃方正，若未來改為社會住宅、青年創業空間、運動空間、活動中心、立體停車空間都很不錯。」

▲▼台灣大道,南北側,台中工業區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台灣大道南側低密度、別墅多，北側高樓多人口也比較充沛。（圖／記者陳筱惠攝）

而台灣大道南北兩側的差異有多大，陳泱儒解釋：「南側因人口年齡比北側大，生活住居都以透天別墅為主，北側則是因離中科近、建商持續推案，房價也出現差異。」若能藉由此次台中世貿的轉變，彌平台灣大道南北兩側的差距，對整體均衡發展來說也是一樁美事。

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關鍵字：台中世貿土地規劃轉型台灣大道社會住宅世貿工業區台灣大道南北差異信義房屋

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