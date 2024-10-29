公公留透天厝給老公　三姑「逼簽1協議」內容全看傻：真的很敢

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「請問大家看到這樣的協議書內容，心裡會有何感想？」一位女網友近日在「毒姑九賤婆媳討論區」發文，公公過世後，有交代透天房要留給先生繼承，可三位姑姑要她簽一份協議，內容令眾人都傻眼，「好爛，不要簽」、「不要簽，請律師！婆家好爛」、「這是笑話嗎？真的很敢。」

原PO表示，公公往生前，三姊妹就帶著公公把可收租的房產分別過到名下，每月收租5萬塊。後來公公遺囑有交代，要給婆婆收租收到百年。等公公往生後，遺囑又有寫，透天房要留給她老公繼承。不過就在今年，先生比婆婆早過世，照理說唯一繼承的透天厝，是她與兩名未成年子女共同繼承，可三位姑姑們卻要她寫協議書並到法院公證。

她接著列出4條協議書內容，「1、繼承老公房產義務：每月要給婆婆孝養費」、「2、日後婆婆生活費、醫療費、長照費、喪葬費用，要由繼承房產者出資奉養」、「3、只要是老公的家人，都可以大家一起住在透天家裡」、「4、凡繼承房產者需繳納房屋稅、地價稅、房屋修繕費等諸費用」，忍不住求問其他人怎麼想。

看到貼文後，許多網友紛紛咋舌，「我不會簽，什麼老公的家人都能住，然後我還要負擔婆婆一切，那誰來幫我養小孩」、「當然不簽，憑什麼付出都是妳？他們家只享福」、「不要簽，直接斷絕往來，繼承辦一辦，有需要的話就請律師」、「大家都可以住，起碼也是要幫忙分攤繳房屋稅地價稅水電費、房子修繕的費用。」