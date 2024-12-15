中古屋主怕驗屋「隱瞞瑕疵了」？內行搖頭曝1關鍵：奇摩子問題

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

買中古屋難免會擔心屋況，就有資深房仲表示，如果買中古屋，也可以找驗屋公司驗屋，因為合約上本就沒有限制買方要如何確認、查看屋況。不過在實務經驗上，大多屋主可能會很反彈，但不見得是屋主想刻意隱瞞瑕疵。他建議，若能事先講好，雙方都能有個心理準備，也比較不會產生糾紛。

「中古屋可以找驗屋公司來驗屋嗎？」經營粉專「Lin's竹北房產筆記」的林姓房仲發文表示肯定，「合約上本來就沒有限制買方要如何進行屋況的確認與查看」，買方可以自己驗，也可以帶著比較有房產經驗的朋友家人一起驗，或花點錢請驗屋公司。

不過，實務經驗上，若知道買方要找驗屋公司，大多屋主可能相當反彈，但不見得是在隱瞞屋況瑕疵，而是無法接受高度不被信任的感覺，「甚至有時，明明屬於中古屋正常瑕疵範疇，買方要求屋主必須按照驗屋報告的內容逐一修繕給他（重點是買方認為這是他的權益、是屋主的責任），這樣就無限上綱了。」

林姓房仲便表示，所以不是不能找驗屋公司，而是若能事先講好，雙方就能有個心理準備。他指出，「雙方也可以提前約定好，針對哪些特定屋況屬於屋主該處理的部份，其餘屋況即便有檢測出來但買方會自行處理，釐清清楚，雙方比較不會產生奇摩子問題。」