遠雄「洄山行」水湳代表作　 定居西屯「水湳西側」三環核心

▲由67公傾中央公園綠帶也劃分出未來經貿重鎮的右岸與低密度文教氣息濃厚的左岸。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

在花都法國巴黎地區，因流經市區的塞納河切割成熱鬧的右岸與充滿文化的左岸，在台中水湳經貿園區，由67公傾中央公園綠帶也劃分出未來經貿重鎮的右岸與低密度、文教氣息濃厚的左岸。

台中的經貿、政治發展，從過去的中區、西區一路延伸至目前七期所處的西屯區，下一步，眾所周知就是政府公共建設投資超過500億元的水湳經貿園區，水湳整體結合「智慧」、「低碳」與「創新」三大原則，更有著大都會必備的綠帶，最大的「中央公園」。

站在已知的巨人七期之上，包含國際會展中心、流行音樂中心、綠美圖等公共設施不再是藍圖上的規劃，而是廣邀國際普立茲克得獎建築事務所合作且即將落成的巨大量體，水湳將站在七期的肩膀上更勝七期。

另一方面，西屯區中部科學園區的發展，讓台中受惠科技產業紅利，包含台積電的擴廠進度在線，協力廠商的不斷加碼進駐，科技產業接棒成為明日之星下，前景更是一片看俏。

台中地區在政治重心七期、經濟重心中科、經貿中心水湳，三區帶領之下，西屯區的身價不言而喻，在三大區塊中，對於居住品質有要求的新案「遠雄洄山行」挾帶承七期繁華、啟水湳綠地門戶、臨中科低密群居，三環黃金軸線優勢，推出第五號作品。

▲遠雄洄山行選址於文化氣息濃厚的水湳西側，富含歷史與學術的校園圍繞。（圖／業者提供）

遠雄建設早早佈局台中西屯區，「遠雄洄山行」為大水湳地區集團系列第五案，此次選址在教育文化氣息濃厚的水湳西側，包含逢甲大學、僑光科大、西苑高中等富有歷史與學術的校園包圍，氛圍與僅隔一座中央公園的水湳右岸截然不同。

▲「遠雄洄山行」於西屯城心，打造山與森林、花園、果樹的悠然。（圖／3D示意圖、業者提供）

遠雄「洄山行」1328 坪三面臨路基地，就坐落在福星北路上，大環境具備水湳遠景、逢甲商圈，光是福星北路、漢翔路、福星路、黎明路、西屯路，半徑1公里內超過1000店家，步行即享機能滿格，但難得的是小環境清幽且綠意盎然，屬於台中人最喜愛的靜巷適居方位。新案規劃2~4房、24坪～48坪，也成為市場最具競爭力的坪數真空帶。

水湳經貿園區身為中台灣發展指標重劃區，遠雄房地產周協理表示：「此次遠雄依然邀請大師級人物操刀，打破框架與建築詩人劉偉彥攜手打造遠雄的第一次，以西屯城心為概念，重現山與森林、花園、果樹的悠然，將社區大片綠意與水景留白，用錯層宜居陽台的綠化成就不同於都市水泥的山景。」



【遠雄洄山行】

接待中心：台中市北屯區經貿路、經貿三路二段路口

預約專線：(04) 2426-9000

個案官網：https://www.fgrealty.tw/6nay9q