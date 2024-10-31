大寮鐵皮屋風中搖擺　在地驚：強風一吹恐成凶器

▲大寮出現透天厝外加的鐵皮，上次颱風被吹掀還沒修好，這次的康芮一來，鐵皮屋的鐵皮已經變成「懸掛」狀態。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者張雅雲／高雄報導



高雄強颱不斷來襲，今年陸續歷經凱米、山陀兒、康芮三波強颱，大寮出現透天厝外加的鐵皮，上次颱風被吹掀還沒修好，這次的康芮一來，鐵皮屋的鐵皮已經變成「懸掛」狀態，在地人都相當驚恐，萬一被吹飛會砸傷車輛或房屋，造成他人財產或生命受到損害。

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不堪颱風侵襲，高雄大寮三隆路一棟透天厝，外觀以鐵皮包覆，在上次颱風山陀兒的強風時，就已被吹掀，沒想到還沒修好，這次的超胖颱風康芮一來，鐵皮已經變成「懸掛」狀態，看得令人怵目驚心。

康芮來勢洶洶，不少在地人十分擔心，若整塊被吹飛砸到車輛、房屋甚至是民眾，恐怕會造成悲劇，而目前該處為空屋，已無人居住。

高雄市政府警察局林園分局大寮分駐所表示，目前已通報相關單位，並在建築物周圍拉起黃色封鎖線，後續相關單位受理後，會再通知區公所以及所有權人，一定時間內前往勘驗，進行後續處理。

▲上次颱風就看到有鐵皮屋的屋頂不敵強風，整片被吹走相當危險。（圖／翻攝自記者爆料網）

住商不動產南區執行協理林棋博分析，上次颱風就看到有鐵皮屋的屋頂不敵強風，整片被吹走相當危險，一般台灣人常在頂樓違建鐵皮屋，萬一鬆動千萬別放任不管，颱風前就應檢查螺絲以及與房屋的接縫處，查看有沒有鬆脫，一旦鐵皮意外造成他人財產或生命損害時，可以向違建的所有人求償，之後還得負起相關法律責任。

此外，包括房屋主體結構外的雨遮，以及掛在外面的冷氣室外機等凸出物，也都要特別注意，是否因為年久，出現鏽蝕情形，一旦風強雨大也容易出現安全性疑慮。

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