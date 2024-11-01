10月六都移轉近8月首見年減　房仲：寒冬未走到盡頭

▲市場買賣雙方信心被重擊，致使10月房市交易量提早進入寒冬。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／綜合報導

10月六都建物買賣移轉棟數出爐，僅台南市正成長、台北市持平，其他4都月衰退5~27%。信義房屋專家認為，買方購屋回歸理性，市場交易已經明顯較上半年轉淡。

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10月份六都買賣移轉棟數共計1.96萬棟，年減約7%，整體來看，若不考慮春節因素，10月建物買賣移轉棟數是去年7月後首度出現年減狀況。





城市 2024年10月 2024年9月 月增率 2023年10月 年增率 台北市 2255棟 2259棟 0% 2259棟 0% 新北市 4362棟 5966棟 -27% 5955棟 -27% 桃園市 3658棟 3857棟 -5% 3428棟 7% 台中市 4108棟 5033棟 -18% 3721棟 10% 台南市 2285棟 2199棟 4% 2704棟 -15% 高雄市 2975棟 3503棟 -15% 2961棟 0% 六都總計 19643棟 22817棟 -14% 21028棟 -7%

▲10月六都買賣移轉棟數。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「去年7月後，建物買賣移轉棟數有14個月的年增率都是正成長，其中高達11個月，年增幅度都超過10%，受到央行喝咖啡與第七波選擇性信用管制措施影響，8月後房市買氣轉淡，連續性的年增趨勢已經改變。」

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則認為：「市場買賣雙方信心被重擊，致使10月房市交易量提早進入寒冬，但由於房價仍未出現明顯修正，央行有推出第八波信用管制措施的可能性，此波房市寒冬尚未走到盡頭。」

▲數據反應打炒房限貸的狀況還會更鮮明，因此年底買賣移轉年增率，預估將持續收斂。示意圖 。（圖／資料照）

另外，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐認為：「坊間看屋人潮銳減，但包括桃園的蘆竹、台南的東區、台中的北屯等地，近期新建案的交屋潮仍大。加上買賣移轉的統計項目，除住宅，也包含工商用不動產交易，因此在企業設廠需求仍旺的情況下，產業聚落周邊的工商用不動產買氣還算穩健，也撐住了整體交易數據的表現。」

曾敬德進一步分析：「8、9月市場交易表現明顯衰退，係因為房貸排隊等候時間拉長，影響過戶時間往後，實際上10月六都建物買賣移轉棟數衰退幅度並不大，但後續還有美國總統大選不確定因素，買方購屋回歸理性，市場交易已經明顯較上半年轉淡。」

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