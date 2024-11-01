10月六都移轉近8月首見年減　房仲：寒冬未走到盡頭

▲市場買賣雙方信心被重擊，致使10月房市交易量提早進入寒冬。（圖／記者陳筱惠攝）
記者陳筱惠／綜合報導
10月六都建物買賣移轉棟數出爐，僅台南市正成長、台北市持平，其他4都月衰退5~27%。信義房屋專家認為，買方購屋回歸理性，市場交易已經明顯較上半年轉淡。
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10月份六都買賣移轉棟數共計1.96萬棟，年減約7%，整體來看，若不考慮春節因素，10月建物買賣移轉棟數是去年7月後首度出現年減狀況。
|城市
|2024年10月
|2024年9月
|月增率
|2023年10月
|年增率
|台北市
|2255棟
|2259棟
|0%
|2259棟
|0%
|新北市
|4362棟
|5966棟
|-27%
|5955棟
|-27%
|桃園市
|3658棟
|3857棟
|-5%
|3428棟
|7%
|台中市
|4108棟
|5033棟
|-18%
|3721棟
|10%
|台南市
|2285棟
|2199棟
|4%
|2704棟
|-15%
|高雄市
|2975棟
|3503棟
|-15%
|2961棟
|0%
|六都總計
|19643棟
|22817棟
|-14%
|21028棟
|-7%
▲10月六都買賣移轉棟數。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「去年7月後，建物買賣移轉棟數有14個月的年增率都是正成長，其中高達11個月，年增幅度都超過10%，受到央行喝咖啡與第七波選擇性信用管制措施影響，8月後房市買氣轉淡，連續性的年增趨勢已經改變。」
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則認為：「市場買賣雙方信心被重擊，致使10月房市交易量提早進入寒冬，但由於房價仍未出現明顯修正，央行有推出第八波信用管制措施的可能性，此波房市寒冬尚未走到盡頭。」
▲數據反應打炒房限貸的狀況還會更鮮明，因此年底買賣移轉年增率，預估將持續收斂。示意圖 。（圖／資料照）
另外，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐認為：「坊間看屋人潮銳減，但包括桃園的蘆竹、台南的東區、台中的北屯等地，近期新建案的交屋潮仍大。加上買賣移轉的統計項目，除住宅，也包含工商用不動產交易，因此在企業設廠需求仍旺的情況下，產業聚落周邊的工商用不動產買氣還算穩健，也撐住了整體交易數據的表現。」
曾敬德進一步分析：「8、9月市場交易表現明顯衰退，係因為房貸排隊等候時間拉長，影響過戶時間往後，實際上10月六都建物買賣移轉棟數衰退幅度並不大，但後續還有美國總統大選不確定因素，買方購屋回歸理性，市場交易已經明顯較上半年轉淡。」
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