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降價還是難租　他想砸10萬「做1+1房」！內行勸退：做1事更值得

▲▼ 租屋,台北租屋,台北套房,租金,房租,廁所,衛浴,小客廳,茶几,租房 。（圖／ETtoday資料照）

▲做隔間要花10萬元。（示意圖／ETtoday資料照）

記者施怡妏／綜合報導

一名房東表示，買了一間12.4坪的房子出租，前一位屋主把2房改成1房1廳1衛，如果是一個人，可以過得很舒服，但不少兩人的租客認為，只有一間房間不方便，即使房租降價也不好租，求問該不該花10萬做隔間。貼文曝光，網友狂勸退，「比起隔間，裝潢好看的更有市場」。

有網友在PTT發文，「要花10萬做隔間做成1+1房嗎？」買了人生第一間出租房，室內坪數只有12.4坪，但該棟大樓的設計大多為兩小房，每間房僅有2.5坪。然而，前一位屋主將格局改成1房1廳1衛，「主臥擴大到3.7坪，自己住了一陣子確實比較舒服」。

他坦言，即便降價租還是不好租，有不少2人租客都希望有2房，「需要一間儲藏間屯雜物」，情侶吵架時也可以用到，但他算了一下，做隔間需花費10萬元，「只用攤提怎麼看隔間都不划算」，但他想到數年後房子會賣出，1+1的價格會比較漂亮，加上有隔間預期會比較好出租，「要花10萬做隔間嗎？」

貼文曝光，有網友搖頭，「不要，如果是我不會想租這種小兩房」、「房間變大一開始感覺很爽，真的要住就會覺得超鳥的了」、「不要瞎搞，等適合的人即可，你這隔間費用投報率太差」、「自己住可以，但租人應該就不需要，1+1跟1房租金應該差不多」、「不需要，你的客群是租套房的人」、「可以考慮提升內裝，現在比起隔間，裝潢好看的更有市場，租金也更容易拉高」。

關鍵字：租房隔間房東出租裝潢

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