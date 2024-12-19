雙北「一堆危醜老房」為何不都更？專家揭牛步4關鍵

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者董美琪攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣的老舊房屋問題日益嚴重，尤其是台北市，過去十年老屋增幅最高，達到約14％。有建設公司董事長在臉書發文，分析台北市老房不進行都更的四大原因。

品嘉建設董事長胡偉良近日在臉書上表示，「台灣的老舊房屋不僅外觀醜陋、結構安全堪慮、而且違建之多，但大家卻都視若無睹，也難怪有人說『只能等地震來幫忙推動都更』，但到時耗費的資源恐遠超過大家的想像」，而據他觀察，都更「牛步」約有四大關鍵。

首先是「房價波動影響大」，在房價上揚時，實施者可以獲得豐厚的利潤，但也容易受到批評。相反，當房價下跌時，實施者不僅無法獲利，還可能因房價下跌而蒙受損失，導致都更案件的停滯。

其次是「容積獎勵制度」，舊有建物的現存容積，往往遠超過新建築法規的容積，甚至超過都更改建的最大容積獎勵上限，這使得民眾缺乏改建的誘因。第三是「民眾錯誤認知」，誤以為住宅區可以像商業區一樣，以高價回收，這也阻礙了老屋改建的進程。

最後則是「審議流程冗長」，都更審議的程序就需要兩年以上的時間，過程中還會遇到各種問題，往往耗費五年的時間。如果再加上拆遷和改建的時間，從開始到完工交屋入住，十年的時間可能成為常態。