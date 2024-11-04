美房貸利率5周內漲4次！　總統大選當周面臨3大「最具風險日」

▲美房貸利率上漲。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

美國抵押貸款銀行家協會（Mortgage Bankers Association, MBA）數據指出，受房貸利率上漲影響，美國10月下旬房貸申請量基本持平，僅下跌0.1%。這是5週內第4次利率上升，導致再融資需求再次減少。

30年期固定利率房貸的平均合約利率（針對貸款金額76萬6550美元或以下）從6.52%上升至6.73%，基點（包含貸款手續費）從0.64上升至0.69（20%首付款）。這是自今年7月以來的最高水平。

再融資申請量在一周內下降了6%，但較去年同期增長84%，當時30年期固定利率高出113個基點。MBA經濟學家喬坎（Joel Kan）在聲明中指出，「9月利率下跌近60個基點時，申請量曾短暫上升，但整體申請量已下降27%，主要原因是再融資需求減少。政府支持的再融資申請大幅減少，周降幅達12%。」

另一方面，用於購房的房貸申請量一周內上升5%，較去年同期增長10%。房地產經紀公司表示，由於房屋供應量增加，購屋族需求明顯上升。一些潛在買家可能試圖在選舉日前鎖定利率，以應對市場波動。

美國10月最後一周，房貸利率繼續上升。根據「Mortgage News Daily」的調查，30年期固定利率近日突破7%。MND的首席運營官葛拉罕（Matthew Graham）指出，「預計市場波動性將至少持續到11月初當周下半周，在此期間每天都有可能出現相當大的變動。」他強調4日當周會發布就業報告、舉行美國總統大選，而且還有聯準會（Fed）公告，將是最具風險的日子。