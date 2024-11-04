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竹北、台中高鐵站間「房價凹陷區」　最大案明年開賣

▲▼ 苗栗,高鐵,後龍,弘峻建設,海悦,開工 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲位處台中、新竹高鐵站中間的苗栗高鐵站，目前區域行情3字頭價碼，可算是「縣市凹陷區」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／新竹報導

竹苗地區受惠科學園區蓬勃發展，幾乎撐起台灣半邊天，在高收入、高人口紅利的帶動下，外溢效應明顯，而距離竹北高鐵站僅1站的苗栗高鐵站，擁有房市低基期優勢，區域內目前最大基地案開工，採邊建邊售模式，明年農曆年才正式開賣。

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！　內行揭：出現這動作「一律是詐騙」

全台房市掀高鐵置產熱，自高鐵2007年正式通車後，2023年載客量更突破7000萬大關。而人流越多，就代表商機越大，高鐵站周邊交易持續熱絡，由北到南包含板橋、南港、青埔、竹北、台中、台南等房價在這幾年都大幅度飆升。

▲▼ 苗栗,高鐵,後龍,弘峻建設,海悦,開工 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲新案抓準高鐵20分鐘生活圈，吸引通勤族。（圖／記者陳筱惠攝）

看準高鐵增值強勁後勢，寶佳機構旗下弘峻建設選擇今（4）日正式動土位於後龍高鐵特區、基地超過1300坪的「龍椅段206地號案」，弘峻建設董事長林鴻楷認為：「苗栗高鐵站與竹北高鐵、台中烏日高鐵站都僅1站，雖目前房市呈現觀望，但我們以自住產品為主，也將採邊建邊售方式抓取成本。」

觀察目前苗栗高鐵特區新案，多半以地坪25~35坪的透天社區為主，華廈、大樓案相對稀有，在地舒姓業者認為：「不論是在地民眾、科技族移入，多半首選還是透天產品為主，主力總價落在1800萬元以上。」

▲▼ 苗栗,高鐵,後龍,弘峻建設,海悦,開工 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲弘峻建設董事長林鴻楷（中）認為目前為自住市場，採先建後售方式精準抓取成本。（圖／記者陳筱惠攝）

不過綜觀竹北房價已高達7、8字頭，連帶竹南、頭份都已起漲，而烏日高鐵特區新案也叩關6字頭，位處中間的苗栗高鐵站，目前區域行情3字頭價碼，可算是「縣市凹陷區」。

代銷業者陳文顥分析：「雖然後龍高鐵特區生活機能尚不足，但新竹、台中高科技業外溢效應明顯，通勤族的加持加上政府同步積極推動桃竹苗大矽谷計畫，未來房市有望複製其他高鐵特區，預計新案農曆年後才會正式公開。」

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！　內行揭：出現這動作「一律是詐騙」

關鍵字：苗栗高鐵房市投資科學園區後龍台中烏日

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