【廣編】科技重劃區全台發燒，搶進重劃第一波紅利，北士科新洲美最看好

▲北士科新洲美段基礎建設完備，交通路網四通八達。
圖、文／聯碩地產提供
科技園區已是新世代城市中心，置產投報率驚人
竹科、內科、南軟…創造台灣經濟奇蹟，造就無數科技新貴，產業發展帶動高消費經濟活動、住宅需求，儼然已是新時代聚積經濟量能的城市中心，置產科技重劃區投資報酬率更是驚人。
台北科技重劃新星北士科，接棒內科、南軟
北士科周邊醫療資源豐富，結合智慧城市、環保淨零碳排示範區，刷新科技重劃區標準，集合AI科技、生醫產業，短期內台北市已沒有同等量級重劃區可匹敵。吸引金仁寶、中鼎、新光紡織、士林電機、友華生技等重量級企業進駐，推估將達10兆產值。
看好北士科新洲美稀有科技水岸，高資產族已布局
台北市中心新案房價突破200萬，北士科2022年開發至今，軟橋段表現亮眼持續增值，新洲美段首推反應熱烈，全市比價效應下，市場看好新洲美元年，上漲空間、置產紅利優於北市其他區域，高資產族轉進佈局。
交通動能到位，300億金仁寶總部加持，推升新洲美住宅價值
北士科交通動能強，福國路、承德路、洲美快速道路，速接天母士林、台北車站、中山高。捷運淡水信義線連動信義計劃，規劃中還有輕軌捷運東西線與南北線。
金仁寶集團斥資300億打造集團總部，落成後將成為北區101新地標，滿足購物休閒更推升新洲美段住宅行情。
龍頭建商紛紛插旗新洲美，達麗建設擁有西雅圖科技水岸建案經驗
北士科住宅僅占14%，新洲美段結合科技重劃區、無堤水岸、20000坪綠地環境、住宅稀缺等要件，吸引達麗、潤泰、華固、璞真、遠雄、宏普等龍頭建商插旗。其中達麗建設近40年地產開發經驗，於美國科技總部雲集的西雅圖擁有住宅與商場實際執行經驗，達麗河藴備受矚目。
達麗河藴1500坪私院森林莊園，佈局北士科新洲美首選
達麗河藴緊鄰新洲美唯一校園預定地，鄰近河濱綠地，規劃稀有私院森林莊園，獲得喜歡水岸生活及注重隱私的科技新貴、醫生、自營商、台商等高端客層認同，規劃25坪2房，33-38坪3房，兼顧實住與置產效益。建案網址https://dali-heyun.tw/
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