ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

【廣編】科技重劃區全台發燒，搶進重劃第一波紅利，北士科新洲美最看好

▲▼聯碩地產,北士科,科技園區。（圖／聯碩地產提供）

▲北士科新洲美段基礎建設完備，交通路網四通八達。

圖、文／聯碩地產提供

科技園區已是新世代城市中心，置產投報率驚人

竹科、內科、南軟…創造台灣經濟奇蹟，造就無數科技新貴，產業發展帶動高消費經濟活動、住宅需求，儼然已是新時代聚積經濟量能的城市中心，置產科技重劃區投資報酬率更是驚人。

台北科技重劃新星北士科，接棒內科、南軟

北士科周邊醫療資源豐富，結合智慧城市、環保淨零碳排示範區，刷新科技重劃區標準，集合AI科技、生醫產業，短期內台北市已沒有同等量級重劃區可匹敵。吸引金仁寶、中鼎、新光紡織、士林電機、友華生技等重量級企業進駐，推估將達10兆產值。

看好北士科新洲美稀有科技水岸，高資產族已布局

台北市中心新案房價突破200萬，北士科2022年開發至今，軟橋段表現亮眼持續增值，新洲美段首推反應熱烈，全市比價效應下，市場看好新洲美元年，上漲空間、置產紅利優於北市其他區域，高資產族轉進佈局。

交通動能到位，300億金仁寶總部加持，推升新洲美住宅價值

北士科交通動能強，福國路、承德路、洲美快速道路，速接天母士林、台北車站、中山高。捷運淡水信義線連動信義計劃，規劃中還有輕軌捷運東西線與南北線。

金仁寶集團斥資300億打造集團總部，落成後將成為北區101新地標，滿足購物休閒更推升新洲美段住宅行情。

龍頭建商紛紛插旗新洲美，達麗建設擁有西雅圖科技水岸建案經驗

北士科住宅僅占14%，新洲美段結合科技重劃區、無堤水岸、20000坪綠地環境、住宅稀缺等要件，吸引達麗、潤泰、華固、璞真、遠雄、宏普等龍頭建商插旗。其中達麗建設近40年地產開發經驗，於美國科技總部雲集的西雅圖擁有住宅與商場實際執行經驗，達麗河藴備受矚目。

達麗河藴1500坪私院森林莊園，佈局北士科新洲美首選

達麗河藴緊鄰新洲美唯一校園預定地，鄰近河濱綠地，規劃稀有私院森林莊園，獲得喜歡水岸生活及注重隱私的科技新貴、醫生、自營商、台商等高端客層認同，規劃25坪2房，33-38坪3房，兼顧實住與置產效益。建案網址https://dali-heyun.tw/

關鍵字：聯碩地產北士科科技園區

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/7803

【廣編】迎「日商台灣大林組」營造顧問　國賓改建案旁「昀集柏寓」立下新標準

位於中山北路、民生東路交匯點的「昀集柏寓」，座落國賓飯店改建案旁，今（16）日於晶華酒店舉辦簽約記者會，對外宣示攜手被譽為日本五大營造公司之一的「日商台灣大林組」為營造管理總顧問，以傳承自日本逾130..

8/16 14:49

中國房市新政刺激下　10月成交量止跌

中國官方9月底以來推出一連串刺激房市新政，10月新成屋與中古屋總成交量增長3.9%，出現2月以來首度月增長，其中一、二線多個城市成交量明顯回溫。

37分鐘前

美房貸利率5周內漲4次！　總統大選當周面臨3大「最具風險日」

美國抵押貸款銀行家協會（Mortgage Bankers Association, MBA）數據指出，受房貸利率上漲影響，美國10月下旬房貸申請量基本持平，僅下跌0.1%。這是5週內第4次利率上升，導致再融資需求再次減少。

2小時前

餓到晚上11點！保全胃痛發昏「吃泡麵果腹」　住戶怒：味道重

過去有保全滑手機、玩電動來打發時間，令住戶非常不滿。而一名保全則哀喊，上次去某社區代班，他坐在位子上吃泡麵，卻遭到住戶投訴，而這次再度代班，他忍到晚上11點實在凍抹條，趕緊泡完泡麵就吃下肚，「還得趁味道還沒有蔓延時...趕快吃掉，感覺好悲哀啊！」

2小時前

地下室「機車位先搶先贏」　鄰居崩潰放大字報！一票人炸鍋

一名網友日前無奈表示，公寓地下室有提供機車停車位，但並非專屬車位，而是先搶先贏，怎料有位鄰居因停不到位子，崩潰寫下大字報「我很快就回來，不要硬跟我搶！」不過，許多網友全歪樓，直呼「看完我都焦慮了」、「鄰居的國文老師要哭了」。

2小時前

營收存量勝去年3.6倍　大陸建：正面看待第七波管制

央行9月19日祭出第七波選擇性信用管制，市場交易量大減。不過，大陸建設表示，雖然近期客戶猶豫、銷售期確實拉長，但以中長期的角度來看，該政策是正面的，政策之下大概只剩下財務穩健、中大型建商持續在做土地開發，能產生更好的良性競爭。

3小時前

台中「爆大量輸出平轉戶」單價差30萬？　內行：真假要注意

自央行新信用管制一出、限貸令當配套，激出一波「投資客現形記」，房屋買賣網站紛紛出現不少「平轉戶」求售，其中更出現超級蛋黃地段物件，與同區域新開案的價差可達每坪30萬元，專家指出拋售物件實際上是否「真」平轉，還是得查查實價登錄。

3小時前

新家變砲房！屋主見睹監視器「激戰畫面」氣炸　逼老闆買走房子

中國四川宜賓先前發生一起十分罕見的事情，一名裝修工人在客戶新房內與女子發生性關係，結果被客戶給發現。客戶氣到抓狂痛罵裝修公司的老闆，還逼老闆要將房子「買走」。後續整起事件在警方的介入下，雙方目前已經達成和解。

3小時前

達人插旗竹北！　3招囤4屋賺增值+租金財

42歲的黃大為插旗竹北獵屋，為荷包精打細算，他鎖定小宅，避開大坪數產品，原因是大坪數產品，不僅房貸負擔重、空租期拉長、未來轉手恐因房價上漲而超出央行「豪宅限貸令」4,000萬元的警戒線，因此首選2至3房物件；再用租金回推報酬率2％，買進總價控制在1,000萬元至1,500萬元，而客層瞄準竹科工程師。如今黃大為在重劃區內掃貨新成屋共4間，「我是來當包租公的，所以『好租』比『好賣』重要，『好租』表示能降低空租期。」他說。

3小時前

每天都要提神！他想投資「1家電」　大票上班族推：省很多

不像洗衣機、冷氣等，有些家電會被放在欲望清單中，就怕買回家不如想像中好用、常用，既佔位又生灰塵。就有上班族表示，他一個月薪水是3萬，每天都要喝咖啡提神，之前常買超商咖啡，後來會自己買豆子去磨粉手沖，但發現這也是一筆不小的花費，就在考慮要不要買入門款家用咖啡機，引發討論。

4小時前

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

新竹占地千坪啤酒餐廳交易　5...

全台房價所得比創新高　六都只剩..

新家變砲房！屋主見睹監視器「激..

租客、房東通通騙！　內行揭：出..

45K新鮮人買房「該用寬限期？..

被媽情勒當人頭買預售屋　研究生..

10年每坪漲59萬元！竹北套房..

岡山新案開降價第一槍　標榜「決..

保全胃痛發昏「吃泡麵果腹」　住..

竹北、台中高鐵站間「房價凹陷區..

ETtoday房產雲

最新新聞more

中國房市新政刺激下　10月成交..

美房貸利率5周內漲4次！　總統..

保全胃痛發昏「吃泡麵果腹」　住..

地下室「機車位先搶先贏」　鄰居..

營收存量勝去年3.6倍　大陸建..

台中「爆大量輸出平轉戶」單價差..

新家變砲房！屋主見睹監視器「激..

達人插旗竹北！　3招囤4屋賺增..

每天都要喝！他想投資「1家電」..

跟男友家人租屋！她想省錢「搬回..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366