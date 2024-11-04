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全台房價所得比創新高　六都只剩桃園「不吃不喝10年可買房」

▲▼名家專欄,陸敬民,買房攻略,自住,中古屋,投資,置產,調節籌碼,減持,預售屋,打炒房。（圖／記者陳建宇攝）

▲Q2全台房價所得比再創新高，增加到10.65倍。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

Q2全台房價所得比再創新高，增加到10.65倍，等於10.65年不吃不喝才能買得起房，且六都只剩下桃園不到10倍，房價漲勢明顯。信義房屋專家表示，房價所得比持續攀升，結果是幾家歡樂幾家愁，有資產的享受增值好處，但還沒有購屋的年輕世代壓力增加。

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第二季的房價所得比再創新高，增加到10.65倍，等於要10.65年不吃不喝才能買得起房，目前只剩下桃園市不到10倍，為9.13倍。上一季台南、高雄的房價所得比不到10倍，由此可見上半年房價漲勢明顯，

從10年的變化來看，全國增加2.31倍，進一步觀察六都，成長最多的是台中市，要多4.54年的家庭可支配所得，其次則是台南市由6.18倍增加到10.29倍，增加較少的則是新北市。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲10年來七都房價所得比變化。（表／記者項瀚製）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房價所得比持續攀升，結果是幾家歡樂幾家愁，有資產的享受到增值的好處，但還沒有購屋或者年輕世代，就會感受到房價上漲的壓力。

曾敬德表示，上半年房價所得比仍攀高，但市場交易熱絡主要有幾個原因，「像是30年期房貸降低每月還款負擔，住宅普遍小宅化也讓房屋總價漲得比單價少，加上民眾對於房價上漲預期，也會讓民眾儉腸捏肚湊出頭款購屋。」

東森房屋中壢中美加盟店長廖壽業補充，雖然桃園近年房價漲勢也相當明顯，但桃園腹地廣大，以新案價格來說，桃園不少區域還有2、3字頭價碼，在北台灣可說是首購天堂，持續吸引雙北客輕移民。

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關鍵字：房價所得比房價買房不吃不喝信義房屋曾敬德東森房屋

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