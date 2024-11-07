台中大里光正三期社宅動土「估117年完工」　盧秀燕任內將達萬戶

▲台中大里光正三期好宅動土。（圖／台中市政府，下同）



記者董美琪／綜合報導

今年台中繼西屯中央公園好宅、東區干城好宅、西屯國安二三期好宅及豬事圓滿好宅開工後，大里光正段第三期好宅（社會住宅）也於4日動土，預計民國117年完工。市長盧秀燕表示，台中目前完工及開工戶數已達到9067戶，預計任內增加到1萬戶，希望持續支持照顧台中人。

盧秀燕在動土典禮上表示，台中市好宅是市府最重要的政策之一，市府斥資36億3千餘萬元，打造大里區光正段第三期優質好宅，該案位於竹仔坑，是台中興建好宅的重點區域，一期已完工入住201戶、二期預計明年完工提供232戶，三期則預計117年完工提供600戶，整體戶數將達到1033戶；台中也提供全國最優惠的「567777」社宅租金折數方案，不限首批入住民眾，人人均享有首年5折、第二年6折及第三年之後都享7折的租金優惠。

盧秀燕提到，台中市人口已破285萬，市府在養兒育女方面給予許多協助，興建社宅的目的也是希望幫助育兒的家庭。針對設籍台中的勞工及家有幼兒的青年家庭，申請入住資格再加分，透過加分機制，提升年輕人入住機會。另符合經濟或社會弱勢者的關懷戶續租期限從6年延長至12年，此外，市府也以囤房稅補貼，若有12歲以下的子女一人補貼4000元，依此類推。

盧秀燕指出，好宅裡包括公托公幼、幼兒遊戲場、共享廚房、桌球室、韻律室、社區圖書館、長照據點等應有盡有，空間大，屋內有窗有光線。在她的兩個任期，中央希望台中蓋7千戶社宅，市府已達標並再加碼，預計在她任期內會增加到一萬戶。

台中市政府住宅發展工程處表示，本案基地依序規劃一至三期，區域總戶數將達1033戶。本次動土的三期基地以「共好聚落、城食樂活」為設計主軸，預計規劃地上13層、地下2層，共計興辦600戶，全案預計117年完工。

另台中市也推動「長者換居社會住宅隨到隨辦專案」協助65歲以上長者，只要申請人與戶籍內直系親屬在台中市僅持有1戶無電梯的住宅，且該住宅符合「社會住宅包租代管第4期計畫」規定，即可由市府委託的包租代管業者包租，並按「以屋換屋」的方式入住社宅。