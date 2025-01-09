他好奇「安裝臥榻會後悔嗎？」　過來人搖頭曝：空間被吃掉

▲原PO好奇有沒有人後悔裝臥榻。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者郭卉寧／綜合報導

「臥榻的設計，後悔的人多嗎？」一名網友表示，臥榻算是一個很療癒的空間，可以看看書或冥想，但這樣的設計較難更改，也會讓空間變小，因此好奇是否有人後悔安裝。對此，網友分為兩派，其中就有人直呼，「不喜歡，空間被吃掉！」

原PO在PTT的WomenTalk板發文表示，若是家中有臥榻，就可以坐在那裡看書、冥想，是一個很療癒的小空間，但缺點就是很難更改，室內空間也會變得比較侷限，「臥榻和中島一樣，都是現代不可或缺的設計元素嗎？安裝臥榻之後，大家有後悔嗎？」

貼文發出後引起討論，但網友們看法不一，一派認為根本不需要臥榻，「完全不了解這到底要幹嘛」、「不喜歡，感覺空間被吃掉」、「我自己覺得使用性不高，沒辦法取代沙發」、「原本設計師有規劃，考量佔空間、站著無法靠近窗，就要求拿掉」、「建議落地窗就好，或者擺可以移動的，臥榻睡起來沒有安全感，只有貓咪喜歡」、「買個沙發還可以搬來搬去，不是實用多了嗎」。

不過，也有一部分人表示，臥榻用途多元，使用起來很方便，「宴客自用兩相宜，很滿意」、「客人來可以坐，平常也會在臥榻曬太陽看書」、「小坪數才會後悔吧，坪數夠很好用」、「沒有後悔欸，很舒適的小角落，我是小坪數，臥榻下面還有收納空間很不錯」、「我家不到20坪，臥榻對收納很有幫助，客人來也都能坐，但的確大多都放平常用不到的東西」。