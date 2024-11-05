買房想撿便宜？專家推「1網站」真的找得到：多刷一下準沒錯

▲台灣金聯業務內容是處理「不良債權」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣金聯近日因董座施俊吉突遭撤換職務，引發各界關注。房產專家何世昌就在粉專表示，如果買房想要撿便宜，在台灣金聯真的找得到。因為身為泛公股機構的台灣金聯，其業務內容是處理「不良債權」，「倘若你不敢買法拍屋卻想撿便宜，多刷一下台灣金聯的網站準沒錯。」

「買房想要撿便宜？在這裡真的找得到。」何世昌在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」表示，台灣金聯本身是一家泛公股機構，財政部為最大股東，業務內容是處理不良債權，「也就是土建融、或房貸還不出來的這類物件。」在不良債權流入法拍市場前，台灣金聯就會出手先吃下來，「這就是每年標售『平價屋』的物件來源啦！」

何世昌指出，「平價屋」很搶手，而且限量很殘酷，每年都有不少人扼腕沒中籤，「但別氣餒，其實台灣金聯網站上刊登出售物件，並分為『物權』、『債權』兩大類型」，如果有看到喜歡的房子或土地，可以寫信聯繫台灣金聯洽詢價格與屋況。

他表示，台灣金聯刊登出售的房地物件不見得都很便宜，還是要挑選、比價，但有一個很大的好處，就是屋內都處理得乾乾淨淨，沒有最令人擔心的「占用」問題。

此外，台灣金聯近年也切入老屋重建市場，而且還去競標政府標售的物件，甚至推出自建案，有知名主播也是去買台灣金聯的自建案，價格算是平實，「倘若你不敢買法拍屋卻想撿便宜，多刷一下台灣金聯的網站準沒錯。」