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高雄地標百貨旁「法院認證廢墟」遭法拍　整棟底價不到600萬

記者張雅雲／高雄報導

高雄大統商圈地段精華，位於市中心，寸土寸金房價高漲，附近有間60年透天廢墟，建物外觀斑駁老舊，連樓地板都不見，已空置相當長時間，還被法院筆錄認證為「廢墟」，債務人因「清償票款」遭強制拍賣，12日四拍底價598萬元，與周邊房價落差相當驚人。

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▲▼ 高雄,大統,廢墟,玉竹商圈,法拍 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄大統商圈地段精華附近有間60年透天廢墟，底價598萬元，與周邊房價落差相當驚人。（圖／記者張雅雲攝）

該物件位於高雄新興區玉竹一街，遭拍賣原因為「清償票款」遭強制執行，屋齡60年，為地上2層樓透天，地坪27坪、建坪35坪，而今年8月從一拍底價1169萬元流標，一路降價至今，12日將進行第四拍，底價為598.7萬元，不到半年價格近乎腰斬，換算地價為22萬元。

▲▼ 高雄,大統,廢墟,玉竹商圈,法拍 。（圖／記者張雅雲攝）

▲法院筆錄表示，2023年7月查封時，標的為「廢墟」。（圖／記者張雅雲攝）

根據法院筆錄，2023年7月查封時，標的為「廢墟」，獲得法院認證為廢墟，並指出，建物及四周雜草叢生，無法住人，現況門窗損壞，樓地板面積拆除，無法正常居住，標的現況未臨路，係以既成道路通行，出入巷道狹窄，附近交通便利，有捷運站、公車站，並有銀行、公園、學校等設施。

透天小檔案  
位置 新興區玉竹一街
坪數 地坪 27 坪、建坪 35 坪
總價 598.7 萬元
開標日 11 月 12 日

▲透天小檔案 。（ETtoday製表）

中信房屋亞洲新灣區加盟店長吳嘉隆表示，高雄大統商圈以五福二路為界，北為玉竹商圈，南為新堀江商圈，該區域屬於南高蛋黃區，曾是高雄最熱鬧的商圈，雖然商圈轉移，但因距離大統五福店、中央公園、捷運中央公園站、六合夜市、南華商圈等都很近，區段機能佳、發展潛力豐沛，地段相當精華。

▲▼ 高雄,大統,廢墟,玉竹商圈,法拍 。（圖／記者張雅雲攝）

▲大統商圈以五福二路為界，北為玉竹商圈，南為新堀江商圈。（圖／記者張雅雲攝）

該區發展早，多為老舊透天，屋齡多數為50~60年，具危老、都更效益，近期也有建商看準改建商機，陸續出手購屋。

吳嘉隆表示，建商看好玉竹商圈未來發展潛力，近期收購該區段的商五土地，單坪地價達170萬元左右；附近未在收購範圍內，或街道狹窄不具商用效益的舊透天，單坪地價約在60萬元左右，價差達1~2倍。若與此次法拍標的相比，價差更驚人。

▲▼ 高雄,大統,廢墟,玉竹商圈,法拍 。（圖／記者張雅雲攝）

▲基地並未臨路，臨路條件為為既成道路，一般人入手自用有風險。（圖／記者張雅雲攝）

寬頻房訊發言人徐華辰表示，該棟建物因屋況不佳，僅土地有價值，但因基地並未臨路，臨路條件為為既成道路，一般人入手自用，若地主申請道路廢止跟改道，有無法進出，也無人接手風險，而巷弄狹窄要重建也不易施工，僅建商整批整合收購，打掉重建較具價值性，加上底價已低，堪稱甜甜價，有機會吸引想整合的開發商進場。

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！　內行揭：出現這動作「一律是詐騙」

關鍵字：高雄大統廢墟玉竹商圈法拍

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