不分男女老少！她600萬老公寓「遇到神級鄰居」　全場羨慕

▲原PO買老公寓，遇到天使鄰居。（示意圖／記者張菱育攝）



網搜小組／劉維榛報導

公寓缺點之一就是要自己追垃圾車！一名女網友欣慰透露，時常聽過買豪宅遇到惡鄰的事件，而她花了600萬買老公寓，幸運遇到天使鄰居，對方會幫整棟住戶倒垃圾、收信等，讓她大讚根本是免費的管理員。底下網友紛紛羨煞回應，「覺得羨慕，我們家隔壁常常換人租，只祈禱他們不抽菸！」

一名女網友在Dcard表示，俗話說千金買房、萬金買鄰，常在房板看到房子2000至3000萬，卻碰上惡鄰鬼故事，所幸老天眷顧，原PO花了600多萬買老公寓，「結果我運氣超好，遇到超好的鄰居！」

原PO提到，公寓沒有子母車，缺點就是要追垃圾車，入住沒多久，一位鄰居主動表示會幫忙倒垃圾，起初原PO以為對方是看在她是年輕女性，就怕心懷不軌而拒絕。

真相神展開，原PO住了一陣子才發現，這位鄰居長年幫忙整棟公寓的人倒垃圾，不分男女老少，還會幫忙開關公寓樓梯的燈，還可以幫忙收發信件，根本是免費的管理員，讓原PO大讚「能遇到好鄰居真的很開心！」

底下網友熱議，「記得買個東西去拜訪一下，好鄰居可遇不可求」、「老公寓因為沒被政府要求成立管委會，很多事情都是熱心的老鄰居幫忙促成的。之前朋友家30年老公寓要更新瓦斯管線，也是熱心鄰居幫忙詢價，貼在門口給大家簽名，沒意見就收錢執行這樣」、「覺得羨慕，我們家隔壁常常換人租，只祈禱他們不抽菸」、「我家對門是開店的，如果有快遞都能送到他的店裡，真的超感激」。

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