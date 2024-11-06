【廣編】城安建設雙建案獲美國Fitwel全球最高三星認證！插旗南科善化打造台南首座Fitwel健康建築

▲城安建設台南善化市中心年度新案「明日新城安」，獲頒美國Fitwel健康建築全球最高三星認證。

圖、文／聯碩地產提供

致力推行國際認證建築的「城安建築」傳來捷報，高雄文化中心案「新文化城安」與南科善化市中心案「明日新城安」，雙雙榮獲美國Fitwel全球最高三星認證，今（6日）舉辦授證記者會，美國健康認證領導機構Center for Active Design總裁暨執行長Joanna Frank專程來台，正式授予最高三星認證證書，AIT美國在台協會商務官Christian Koschil亦親臨與會，共同見證台灣建築接軌國際標準的新里程碑。

城安建設董事長洪健溥表示，很榮幸能讓台灣建築符合世界標準，更期望能拋磚引玉，帶動更多健康永續建築的出現。洪健溥說明，Fitwel針對集合住宅有12大評估指標，其中包含選址（Location）與取得生鮮食品可及性（Prepared Food Areas and Grocery Store），這兩項健康指標可說等同於建案的生活機能成熟度，從交通便利性到日常採買可及性都納入評分。洪健溥強調，Fitwel認證不僅是建築的內在健康基因，更可以說是「建商擇地選址的生活哲學。」

城安喜事無獨有偶，洪健溥同場加映宣布，延續高雄的國際認證三星級基因，城安建設雙認證建築即將首度跨足台南，插旗全世界目光聚集的「南科善化」市中心。洪健溥表示，年度新案「明日新城安」不只是城安建設的台南第一案，更是「台南第一座Fitwel三星認證健康建築，與SGS國際檢驗的雙重國際認證宅！」並提供每一戶「建物生產履歷」，更罕見導入「第三方驗屋」與「代書簽約」服務，以全透明的購屋體驗，找回消費者與建商之間的信任，可說是集保值指標於一身。