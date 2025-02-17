台積電先進製程重鎮　高雄迎接AI+半導體科技大城新機遇

▲隨著台積電2奈米最先進製程在高雄陸續設廠，帶動半導體產業上下游於南部群聚，也讓高雄成為南部半導體S廊帶領頭羊。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

台灣是全球晶片供應鏈最重要的一環，其中台積電更是因為掌握了世界半導體最先進製程良率的先機，成為全球AI及半導體產業最信賴的合作夥伴，而掌握未來全球經濟的關鍵力量就在先進製程良率爬升速度，2024到2025年間2奈米（含）以上先進製程，預計將投入上看六兆元的金額。全球半導體先進製程龍頭台積電扎根台灣，隨著2奈米最先進製程在高雄陸續設廠，帶動半導體產業上下游於南部群聚，也讓高雄成為南部半導體S廊帶領頭羊。

對此，高雄市長陳其邁強調高雄往科技智慧城市發展有兩大關鍵，一是臺灣交通相當便利，從新竹到高雄搭乘高鐵僅約一個多小時，「對高科技的廠商來說，再方便不過」。二是高雄的土地及水電等資源充沛，相較於土地已經是極限使用狀態的新竹和土地資源有限的中科，「還可以提供土地水電完整的區域大概就剩下南部」。

陳其邁以高雄的台積電廠區為例，約169公頃左右的廠區原為中油所有，因土地曾遭污染，預估需花費25至50年整治，但為助力半導體爭分奪秒的發展，高雄承諾台積電在3年內整治完成，約1年半就完成P1、P2廠整治，「第3廠跟接下來的第4、5廠，或再往後的設廠，我們預計在三年內會完成」，加上廠區周邊有4個捷運站，且距離高鐵站僅700公尺，再生水廠一天可供應約20萬噸的水，遠超過台積電一天11至12萬噸左右的用水量需求，當交通、水電、土地等優質條件都滿足台積電設廠的需求，「自然而然他覺得在高雄是一個可以放心繼續加碼投資的地方」。

台積電也為高雄帶來大量就業機會，陳其邁說明「根據工研院計算大概會有5、6萬人到高雄投資就業。原來估算楠梓產業園區約有4500億產值，但當時是以特殊製程或成熟製程為主，現在已經是2奈米最先進製程，產值應該超過6、7千億」，為高雄創造巨大的經濟效果。

另外，包括全世界最大的傳統封裝廠日月光等半導體的材料、設備供應商，也將群聚高雄，陳其邁分享，「化合物半導體的發展，或是半導體材料技術的研發跟引進，會結合成一個非常完整的半導體生態系」。

陳其邁再從科技從業者角度分析台積電選擇高雄設廠的優勢所在，他認為最重要的是城市機能，例如生活、教育和社會福利都足以提供員工們良好的生活品質，「台積電廠區在高雄市中心，離高鐵站非常近，生活機能自然而然比其他的縣市更強」。高雄也因應台積電進駐，增加高科技產業人才需求，「所以我們跟清華大學、交通大學合作設立高雄分部，地點就在台積電隔壁高鐵站的蓮潭會館跟左營國中的舊校區，累計到118年大概會有2100位碩博士生，在產學合作、在職訓練部分會達到4500位，中央也加碼投資130億，讓更多的頂尖的人才可以為產業所用」。

如今半導體應用無所不在，各國皆視為重要戰略物資，以此積極推動半導體在地生產，隨著半導體龍頭台積電投資高雄楠梓園區設廠定案，帶動多家半導體設計、製造、封測、材料及設備等產業鏈關鍵大廠加碼投資高雄設廠或設立辦公據點，包括德商默克（Merck）、荷蘭商艾司摩爾（ASML）、美商台灣應用材料（Applied Materials Taiwan）等，讓高雄後發先至成為科技大城，而隨著產業進駐帶來的交通、教育、商業等建設也加速推動高雄的改變。

為了完善台積電所在楠梓產業園區的聯外交通，高雄市政府交通局去年進行了全面規劃。交通局局長張淑娟表示：「在道路系統方面，高雄市主要的南北向道路為翠華路和左楠路，東側則有台一線與國道一號。我們計劃在台積電園區附近增設一個台鐵通勤站，並在橋頭科學園區增設科學園區通勤站，讓未來台積電園區與橋頭科學園區可經由台鐵直達台南科學園區，實現完整的軌道運輸串聯。」

張淑娟補充說明，由於台積電園區內有大量物流需求，特別是槽車的運輸需求，交通局計劃在園區內新闢三條道路：北側的園區北路、東側的園區東路，以及南側的園區南路，並利用西側的左楠路構建便捷的交通網絡。此外，因為台積電需要從北部的廠商運輸原物料，且楠梓交流道本身已有壅塞問題，交通局積極向行政院爭取新的交流道建設。今年四月，行政院已核准設置楠梓產業園區專用匝道及交流道，直接連接至園區東路。此計劃總經費約156億，預計在117年完工。

財經專家黃世聰指出，未來半導體的發展將涵蓋AI人工智慧、通訊、機器人、自動駕駛等領域，這些領域都需要大量先進製程的半導體支持，因此，台積電在全球半導體產業中將扮演至關重要的「軍火庫」角色。半導體產業的發展需要大量的土地、水電資源及充沛人才，而高雄具備電力充足的優勢，並且擁有空港和海港雙港，加上周邊石化產業支援，使其在發展半導體產業上具有得天獨厚的條件。

此外，楠梓產業園區位於南部半導體S廊帶的中心位置，向北可串聯南科與橋科，向南可延伸至亞灣區的AI智慧園區，實現1+1>2的產業群聚效應。目前先進製程主要集中在南科與竹科，然而竹科的發展已趨飽和，因此像AMD、艾司摩爾（ASML）和輝達（NVIDIA）等大廠計劃在南部擴大投資，未來南部將成為台積電發展的重要核心，而高雄則是其中的關鍵樞紐。

半導體產業即將進入「黃金20年」，而台灣在全球產業發展中，扮演了不可或缺的重要角色。高雄憑藉海空雙港的優勢、廣闊腹地及完善基礎設施，吸引台積電於楠梓產業園區建設五座2奈米晶圓廠，打造「晶圓製造與材料研發互補創新園區」。工研院與中科院的進駐，進一步提升區域技術能量。未來北高雄將由四座科學園區環繞，包括2025年完工的橋頭科學園區、台積電楠梓產業園區、規劃中的白埔產業園區，以及既有的路竹科學園區，形成高科技產業聚落。同時，左營高鐵的科技之心也將打造A級商辦、商場、旅館及住宅等複合式設施，為周邊帶來嶄新的商業契機。面對AI浪潮、半導體需求增加，高雄因為優越的戰略位置，成為國家級先進產業的重要聚落。隨著產業、研發與城市基礎建設的整合，未來科技智慧新城就在高雄。