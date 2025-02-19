「龍心百貨」養蚊店面迎新租客　「諧音哏」火鍋一次吃下200坪

記者陳筱惠／台中報導

曾在台中流行消費市場佔領一席之地的中區「龍心百貨」，一樓以外的樓層荒廢多年，過去4年只剩一樓星巴克進駐苦撐，近期好不容易迎來嶄新租客，新品牌「溫久熬老火鍋館」進駐，也是近幾年中區少見的大型餐飲品牌進駐，是否能帶動區域發展，地方十分關注。

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▲曾在台中流行消費市場佔領一席之地的中區「龍心百貨」，一樓以外的樓層荒廢多年，過去4年只剩一樓星巴克進駐苦撐。（圖／記者陳筱惠攝）

位於台中火車站站前商圈的龍心百貨，緊鄰遠東百貨，1980年代可說是引領台中消費市場，就如同現在七期的新光三越與大遠百，雖中區商圈隨著時代沒落，龍心百貨也在1998年間停業，後續雖有誠品商場進駐，進駐商家幾度更迭、改名，疫情後已全數停業，只剩星巴克。

▲原龍心百貨一樓大門已掛起數個大紅色招牌，有「重慶」、「火鍋」等字樣，十分搶眼。（圖／記者陳筱惠攝）

近期，原龍心百貨一樓大門已掛起數個大紅色招牌，有「重慶」、「火鍋」等字樣，十分搶眼，實地走訪發現確實有餐飲品牌即將進駐，現場仍未開放，內部陳設則走黑色系，查詢飪室咖哩所屬的昂洋股份有限公司，查詢104上徵人啟示證實確實有火鍋品牌即將進駐，正在徵求外場、內場人員等，預計2月開幕營運。

21世紀不動產資深經理沈政興說：「飪室印度咖哩發跡於西區公正路，旗下還有『無理WULI』韓式鍋物，主打異國料理，此次從西區跨足中區設點，可能也是商圈外溢效益所致，再加上近幾年中區文青店家、知名話題餐廳多，如龍心百貨對面就是米其林必比登推薦的老店『沁園春』，一旁還有繼光街商圈集結老牌的陳沙茶火鍋等，可發揮強大的餐飲集客效應。」

▲新店家吃下4櫃位約200坪左右，房仲估月租金約20萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

經查該物件房東為誠品百貨，過去空置多時，新店家吃下4櫃位約200坪左右，根據實價登錄揭露，對面透天5層樓、總面積100坪，租金5.5萬元，單價約549元，另一側的佛具店租金單價約1100元。

群義房屋資深房仲楊承浩表示：「該物件約200坪，推估因地坪大面寬也大，租金單價落在800~1000元間，推測月租金約16~20萬元，相較其他區域的坪效來說，仍是相當划算。」

不過新店家進駐，是否代表中區重生有望，楊承浩認為：「時間點還沒有到，目前中區相對活絡的地區，偏向靠近東區三井湖濱城周邊，那邊比較明顯有復甦回溫，台灣大道一段這邊的商圈，則靜待時機。」

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