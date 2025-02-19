ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

宜蘭市中心有「3多」　在地房仲：房價有望超礁溪

▲▼ 。（圖／東森房屋提供）

▲近年宜蘭市中心房價上升，逐漸逼近最貴的礁溪。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

近年宜蘭市中心房價上升，逐漸逼近最貴的礁溪。在地房仲表示，宜蘭市坐擁最方便的生活機能、最多的學校、最豐富的醫療資源，未來還能直接受惠高鐵大利多，區域條件好、題材多，未來房價有望超越礁溪，近年已有不少外縣市買盤卡位，尤其是店面產品。

《地產詹哥老實說》EP244／台南人的天龍國！　在地揭「買房唯一信仰」：貴一點沒關係

礁溪為旅遊勝地，坐擁天然溫泉，房市指名度也頗高，吸引許多雙北客購入當作度假宅，該區近期出現每坪60萬元新高價，也是全宜蘭最高價的一區。不過，東森房屋宜蘭金六結加盟店長李安表示：「宜蘭市中心房價已逐漸逼近礁溪，未來房價有望超越礁溪，近年已陸續有買盤看好宜蘭市展望，紛紛進場卡位。」

李安表示，交通部鐵道局長楊正君先前表示，高鐵北延宜蘭案，預計8月將環境影響評估報告送環評大會審查，希望年底能一併與綜合規劃報行政院，行政核定後，1年到1年半可動工。

李安指出，宜蘭高鐵預計就會在運動公園對面設點，直接受惠的就是宜蘭市中心房市，此外宜蘭市中心還具備「3多」，全宜蘭最方便的生活機能、最多的學校、最豐富的醫療資源，陽明二期也正在興建中，區域條件佳，題材多，未來房價發展可期。

▲▼ 。（圖／東森房屋提供）

▲宜蘭市坐擁全宜蘭最豐富的醫療資源。（圖／東森房屋提供）

李安觀察，目前已有外縣市買盤鎖定宜蘭市，由尤其是店面產品，市中心、宜蘭市外圍地區都有交易，坪數60坪、總價在1500~3000萬元區間，中短期可當作自用開店，長線隨高鐵利多，帶動人潮，預期還有很高程度的增值空間。

房價方面，李安指出，宜蘭市預售新案已開始出現5字頭交易，以均價來看每坪則在3~4字頭，2房總價1000~1200萬元、3房1500~1800萬元；而中古屋交易最夯的屬學區周邊，像是宜蘭大學、宜蘭中學、蘭陽女中等等，以屋齡20~40年的華厦產品居多，2房總價400~500萬元、3房則為600~800萬元，買盤有不少在地首購、換屋、返鄉客群。

李安觀察，去年央行祭出第七波選擇性信用管制後，宜蘭市房屋交易量縮一半，但基於剛需買盤穩定輸出，價格沒有回跌，只是不像過去屢創新高，開價大多在實價登錄左右的正常行情，後續持續看好。

至於外縣市客戶，李安觀察，不少買方會選擇宜蘭市外圍，像是三星、壯圍等區購入農地，第一是節稅考量，第二是看好未來宜蘭的增值性，第三也是規劃可興建農舍，作為退休自用。

▲▼東森房屋宜蘭加盟店長李安。（圖／業者提供）

▲東森房屋宜蘭金六結加盟店長李安。（圖／東森房屋提供）

《地產詹哥老實說》EP244／台南人的天龍國！　在地揭「買房唯一信仰」：貴一點沒關係

關鍵字：宜蘭市房價買房農地礁溪學區東森房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

高雄「台積電預備園區」環評通過　周邊房價還有2字頭

被視為「台積電預備園區」，環境部19日審查「白埔產業園區設置計畫環境影響說明書」，由環評小組定案通過，將做為半導體製造專區，預計第二季將完成園區設置，2026年公共工程與廠商廠房同步施工。根據實登統計，去年房價還有2字頭。

1小時前

宜蘭市中心有「3多」　在地房仲：房價有望超礁溪

近年宜蘭市中心房價上升，逐漸逼近最貴的礁溪。在地房仲表示，宜蘭市坐擁最方便的生活機能、最多的學校、最豐富的醫療資源，未來還能直接受惠高鐵大利多，區域條件好、題材多，未來房價有望超越礁溪，近年已有不少外縣市買盤卡位，尤其是店面產品。

3小時前

他打掃空房「驚見1條蛇」餓很久　內行人曝：放生必死無疑

日前一名網友表示，房客搬走後，卻沒把寵物蛇帶走，因此在領養社團PO文，「沒有人收養就送垃圾車了！」消息曝光後，引發網友攻擊痛罵，事後有愛心人士回報，已經認養該條蛇了，發現牠體態消瘦，應該許久沒進食，後續他會細心照料，留言獲得讚爆「好人一生平安！」

3小時前

「龍心百貨」養蚊店面迎新租客　「諧音哏」火鍋一次吃下200坪

曾在台中流行消費市場佔領一席之地的中區「龍心百貨」，一樓以外的樓層荒廢多年，過去4年只剩一樓星巴克進駐苦撐，近期好不容易迎來嶄新租客，新品牌「溫久熬老火鍋館」進駐，也是近幾年中區少見的大型餐飲品牌進駐，是否能帶動區域發展，地方十分關注。

4小時前

平均基地面積破千坪！　台中新建大樓一霸氣設計不能少

2023年建築物使照核發之大樓案約215件、總基地面積共21萬6839坪，個案基地面積平均約1088坪，重劃區的加持下，不少建商主打「大基地只蓋一棟」、以退為進「迎賓車道」等，從先天優勢吸引購屋族。

5小時前

盤點新北11大重劃區預售價量　總價2千萬內剩3區

房價高漲，小資族買房越來越困難。觀察新北市11大重劃區預售交易價量，其中平均總價2000萬元內的只剩下鳳鳴、洲子洋、江翠北重劃區，而交易量最大的則是二重重劃區。

6小時前

輝達研發中心設點亞灣　指標建商搶蓋新A辦

北高受台積上下游廠商進駐影響，商辦大缺貨，南高也有輝達（NVIDIA）、鴻海、AMD等國際大廠在亞灣設立研發中心，帶動商辦需求，專家指出，南高商辦多超過30年，之後陸續有多棟新商辦投入市場，不受限貸影響，單坪租金可到1500元，不少置產族詢問。

8小時前

26歲梭哈積蓄買房、30萬完成裝修　地產秘密客曝超猛存錢術

年輕人買房好難？最新一集《地產詹哥老實說》邀請《地產秘密客》Ting、Sam，分析各自是如何存到第一桶金、如何買下人生第一間房、如何面對之後艱困的養房人生。此外，面對買房、租房之間的抉擇，她倆也分享自己的看法，給年輕人建議。

9小時前

「陶朱隱園」宣布正式開賣　單價估300萬元起

信義區旋轉豪宅「陶朱隱園」完工多年，過去傳出每坪售價高達600萬元，但實際售價、銷售狀況一直讓外界霧裡看花。今（19日）中華工程表示，「陶朱隱園」已以符合市場行情的價格進入市場銷售。

10小時前

台積效應引爆房市！「鳳凰萃」高大特區搶占科技菁英市場

楠梓台積電P1廠即將於今年試產，帶動周邊房市熱度攀升。其中，距離台積電車程約10分鐘的「高大特區」，因擁有高規格的重劃規劃與完善的生活機能，成為南台灣房市關注焦點。區內環境綠意盎然，校園、公園與商圈相互輝映，營造出既宜居又富有未來感的都市生活。

10小時前

小薰穩交鄭人碩　「結婚需要衝動」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

「陶朱隱園」宣布正式開賣　單價..

台南漏夜排隊案跌落神壇　次高樓..

台版迪士尼他蓋的！　白手起家3..

百年風華謝幕！　路竹蘇家祖厝3..

想當都市小農！　台南25筆農地..

北港15公頃「擋人財路」地32..

新北今年首波社宅招租　92戶抽..

少女住進爸媽買的房　隱瞞身分收..

台中第一個商場BOT案動土　大..

全家擠2房1衛！母懷第7胎　長..

ETtoday房產雲

最新新聞more

高雄「台積電預備園區」環評通過..

宜蘭市中心有「3多」　在地房仲..

「空房驚見1條蛇」餓很久！內行..

「龍心百貨」養蚊店面迎新租客　..

平均基地面積破千坪！　台中新建..

盤點新北11大重劃區預售價量　..

輝達研發中心設點亞灣　指標建商..

26歲梭哈積蓄買房、30萬完成..

「陶朱隱園」宣布正式開賣　單價..

台版「史丹佛大學城」科技菁英理..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366