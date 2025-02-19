宜蘭市中心有「3多」　在地房仲：房價有望超礁溪





▲近年宜蘭市中心房價上升，逐漸逼近最貴的礁溪。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

近年宜蘭市中心房價上升，逐漸逼近最貴的礁溪。在地房仲表示，宜蘭市坐擁最方便的生活機能、最多的學校、最豐富的醫療資源，未來還能直接受惠高鐵大利多，區域條件好、題材多，未來房價有望超越礁溪，近年已有不少外縣市買盤卡位，尤其是店面產品。

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礁溪為旅遊勝地，坐擁天然溫泉，房市指名度也頗高，吸引許多雙北客購入當作度假宅，該區近期出現每坪60萬元新高價，也是全宜蘭最高價的一區。不過，東森房屋宜蘭金六結加盟店長李安表示：「宜蘭市中心房價已逐漸逼近礁溪，未來房價有望超越礁溪，近年已陸續有買盤看好宜蘭市展望，紛紛進場卡位。」

李安表示，交通部鐵道局長楊正君先前表示，高鐵北延宜蘭案，預計8月將環境影響評估報告送環評大會審查，希望年底能一併與綜合規劃報行政院，行政核定後，1年到1年半可動工。

李安指出，宜蘭高鐵預計就會在運動公園對面設點，直接受惠的就是宜蘭市中心房市，此外宜蘭市中心還具備「3多」，全宜蘭最方便的生活機能、最多的學校、最豐富的醫療資源，陽明二期也正在興建中，區域條件佳，題材多，未來房價發展可期。





▲宜蘭市坐擁全宜蘭最豐富的醫療資源。（圖／東森房屋提供）

李安觀察，目前已有外縣市買盤鎖定宜蘭市，由尤其是店面產品，市中心、宜蘭市外圍地區都有交易，坪數60坪、總價在1500~3000萬元區間，中短期可當作自用開店，長線隨高鐵利多，帶動人潮，預期還有很高程度的增值空間。

房價方面，李安指出，宜蘭市預售新案已開始出現5字頭交易，以均價來看每坪則在3~4字頭，2房總價1000~1200萬元、3房1500~1800萬元；而中古屋交易最夯的屬學區周邊，像是宜蘭大學、宜蘭中學、蘭陽女中等等，以屋齡20~40年的華厦產品居多，2房總價400~500萬元、3房則為600~800萬元，買盤有不少在地首購、換屋、返鄉客群。

李安觀察，去年央行祭出第七波選擇性信用管制後，宜蘭市房屋交易量縮一半，但基於剛需買盤穩定輸出，價格沒有回跌，只是不像過去屢創新高，開價大多在實價登錄左右的正常行情，後續持續看好。

至於外縣市客戶，李安觀察，不少買方會選擇宜蘭市外圍，像是三星、壯圍等區購入農地，第一是節稅考量，第二是看好未來宜蘭的增值性，第三也是規劃可興建農舍，作為退休自用。

▲東森房屋宜蘭金六結加盟店長李安。（圖／東森房屋提供）

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