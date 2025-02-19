高雄「台積電預備園區」環評通過　周邊房價還有2字頭

▲被視為「台積電預備園區」的白埔產業園區，環境部19日審查「白埔產業園區設置計畫環境影響說明書」，由環評小組定案通過。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

被視為「台積電預備園區」，環境部19日審查「白埔產業園區設置計畫環境影響說明書」，由環評小組定案通過，將做為半導體製造專區，預計第二季將完成園區設置，2026年公共工程與廠商廠房同步施工。根據實登統計，去年房價還有2字頭。

《地產詹哥老實說》EP245／26歲梭哈積蓄買房、30萬完成裝修 地產秘密客曝超猛存錢術

「白埔產業園區」位處岡山區與橋頭區交界，為台糖白埔農場，屬於高雄新市鎮特定區計畫範圍內都市土地，該區以台糖土地為主，其中產業用地53公頃，預計引進包括電子零組件製造業及電腦、電子產品及光學製品製造業、其他半導體相關產業，作為半導體材料研發及晶圓製造核心。

19日審查「白埔產業園區設置計畫環境影響說明書」，由環評小組定案通過，高雄市政府表示，主要將定調為半導體製造專區，預計2025年第2季將完成園區設置，2026年公共工程與廠商廠房同步施工。

而白埔被外界視為可納入台積電後續評估設廠的地點之一，距離台積電目前設廠的楠梓產業園區，車程約15分鐘也不遠，台灣房屋根據實登統計白埔產業園區周邊房價，2023年均價21.2萬元，去年均價為25.1萬元，1年來房價已有18%的漲幅。

▲「白埔產業園區」位處岡山區與橋頭區交界，為台糖白埔農場，屬於高雄新市鎮特定區計畫範圍內都市土地。（圖／翻攝自「變更高雄新市鎮特定區主要計畫(配合白埔產業園區設置計畫)案」及「擬定高雄新市鎮特定區細部計畫(配合白埔產業園區設置計畫)案」）

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，白埔緊鄰台1線，鄰近高雄捷運紅線岡山高醫站，且位於路竹、橋頭、楠梓3園區之間，方便產業快速串聯，園區效應帶動周邊房市購屋信心轉強，最直接受惠的岡山的87期重劃區、橋頭的高雄新市鎮預售案，均站上4字頭成交價。

大家房屋岡山阿公店東吳庭輝指出，岡山、橋頭就在S廊帶上，近期有不少建設、開發，房市熱度也逐漸升高，但新建案不多，且因供給有限，房價漲幅明顯，4~5年前還有機會用1字頭價入手，如今價格已全面上揚。

吳庭輝分析，白埔周邊屋齡約30年大樓，去年均價還在2字頭，相對新屋價格，吸引不少在地人入手，雖然還沒有科學園區設立，一旦白埔產業園區開始開發，引進的就業人口，可望再推升剛性需求。



《地產詹哥老實說》EP245／26歲梭哈積蓄買房、30萬完成裝修 地產秘密客曝超猛存錢術