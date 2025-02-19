盤點新北11大重劃區預售價量　總價2千萬內剩3區

▲永慶統計，新北市只剩下3重劃區平均預售總價在2000萬元內。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

房價高漲，小資族買房越來越困難。觀察新北市11大重劃區預售交易價量，其中平均總價2000萬元內的只剩下鳳鳴、洲子洋、江翠北重劃區，而交易量最大的則是二重重劃區。

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永慶房產集團盤點2024年新北市11大重劃區預售屋房價及交易量，其中二重重劃區交易量破千件，為新北市預售交易最熱絡重劃區，平均單價72.3萬元、總價2493萬元。

此外，隨著房價不斷上漲，新北市11大重劃區中，僅剩3大重劃區預售平均總價在2000萬元內，分別是鳳鳴、洲子洋、江翠北重劃區。

▲新北市11大重劃區2024年預售屋交易價量。（圖／永慶統計）

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，陳金萍表示，鶯歌鳳鳴重劃區為預售每坪均價44萬元，平均總價約1592萬元，「該區有台鐵鳳鳴車站，未來還有捷運三鶯線建設，且鄰近鶯桃路商圈，未來發展可期，成為預算有限的購屋族首選之一。」

至於五股洲子洋重劃區，目前平均單價約52.3萬元，總價落在1667萬元。陳金萍指出：「該區未來將迎來五泰輕軌，屆時交通可及性大幅提升，加上生活機能逐步發展，吸引不少首購族進場。」

最後，江翠北重劃區則是板橋區內少數總價2000萬元內仍可入手的區域。陳金萍表示：「該區擁有成熟的生活機能與交通條件，鄰近捷運板南線雙捷運站，加上周邊學區、商圈成熟，吸引大量剛需買盤進場，成為高CP值的購屋熱點。」

不過，房市專家何世昌指出，江翠北重劃區6字頭多集中在具民俗抗性的區域，其他區域多來到7字頭行情，部分個案甚要到8字頭，而總價方面會壓在2000萬元內，主要是該區規劃許多小坪數，尤其是16~20坪的迷你兩房，買方除了板橋在地首購，還有3~4成來自北市外溢。

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