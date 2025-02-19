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平均基地面積破千坪！　台中新建大樓一霸氣設計不能少

▲▼迎賓車道 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲重劃區的加持，台中越來越多建商主打「大基地只蓋一棟」、以退為進「迎賓車道」等，從先天優勢吸引購屋族。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

根據台中市都發局數據2023年建築物使照核發之大樓案約215件、總基地面積共21萬6839坪，個案基地面積平均約1088坪，而重劃區的加持，不少建商主打「大基地只蓋一棟」、以退為進「迎賓車道」等，從先天優勢吸引購屋族。

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過去在豪宅建案都將「總裁級享受」的迎賓車道列為標配之一。而近期中部房市熱區包括北屯機捷、14期、13期的大基地新案皆出現該規劃。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出：「臺中市都市設計審議，在環境友好設計方面多有所著墨，在設計之初，就能將環境與建築整合考量在內，讓整體城市更宜。」

▲▼ 七期豪宅，點燈率,夜景 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲過去迎賓車道大多出現在豪宅如「寶璽天睿」、「大陸宝格」、「聯聚信義」、「富邦天空樹」。（圖／記者陳筱惠攝）

由於迎賓車道也提供乘客等候或上下車的安全性，過去台中豪宅如「寶璽天睿」、「大陸宝格」、「聯聚信義」、「富邦天空樹」等案，皆多有此設置，而新興重劃區因基地規模條件與都審規範優化後，設有迎賓車道新案逐漸增多。

▲▼ 大城吾界 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲不論公、私新建建築都在都市設計審議規範下，基於提升城市景觀、居住品質與公共安全，豪宅規劃也出現在集合式住宅。（圖／記者陳筱惠攝）

近期中部規劃迎賓車道新案包括「大城吾界」、「漢宇雲衍」、「華固豐匯」、「順天Mr.L」，住戶藉由迎賓車道一進社區入口、二進社區大廳、三進車道入口，不論人、車返家皆能一覽中庭綠意，轉換回家後的放鬆閒適心情。

其中北屯機捷特區的「大城吾界」，基地面積1323坪採低建蔽、雙棟建築設計，採光通風極佳，而單層2梯4戶與2梯6戶的配置，更能滿足自住型買方對寧靜社區、出入單純的要求。

「華固豐匯」以迎賓車道串聯社區大廳與戶外泳池區，充分運用長型基地特性，1450坪基地規劃一棟22層大樓，單層6戶3梯，坪數設定為38~47坪，實登最高單價每坪81.2萬元。

《住展》發言人陳炳辰則提醒：「迎賓車道雖有便利性，仍需遵守社區管理如不得佔用停車、大型物品卸貨等規範，快遞貨運是否通行，也視個別社區人員配置與管理規章不一而足，不過先天大基地、大退縮的基礎條件優勢，已在市場上贏在前頭。」

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關鍵字：台中建案迎賓車道豪宅市場

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