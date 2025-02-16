台鐵高雄機廠將變「親子遊樂園」　在地：可望複製駁二效應

▲台鐵高雄機廠曾是南台灣最大的車廂維護廠房，歷經10年，內政部都委會11日審議通過台鐵高雄機廠都市計畫變更案。（圖／高雄市都發局提供）

記者張雅雲／高雄報導

台鐵高雄機廠曾是南台灣最大的車廂維護廠房，歷經10年，內政部都委會日前審議通過都市計畫變更案，將劃設2處公園、2處停車場等，其中，原本的貨車工廠將改造為高雄親子遊樂園。信義房屋專家表示，完工創駁二效應，機廠首排中古房價站3字頭。

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面積達32.45公頃的台鐵高雄機廠，位於原高雄縣、市交界，橫跨鳳山、苓雅與前鎮區，高雄市都發局表示，該區過去是縣市的邊陲，合併後成為高雄市的核心精華土地，但因作為維修火車車廂的封閉場域，長期空置後影響區域發展。

該都市計畫變更，將採公辦重劃、都市更新及公設抵換等多元方式，審議通過後，近32公頃的工業區，未來將變更為特文區、公園與社會福利用地等，也為周邊社區補充超過10公頃的公共設施用地。

包括將劃設2處公園、2處停車場、3處廣場兼停車場與道路，保留貨車工廠與移車台等。其中貨車工場已確定將改造為「高雄親子遊樂園」，以呼應高雄作為兒童友善城市的發展願景。

▲台鐵高雄機廠的貨車工場已確定改造為「高雄親子遊樂園」，以呼應高雄作為兒童友善城市的發展願景。（圖／高雄市都發局提供）

機廠範圍介於凱旋三路、二聖路、武慶二路、武昌路，信義房屋永豐瑞隆店店長黃俊喬表示，該區之前屬於早期發展區域，市容相對老舊，加上台鐵機廠已經空置10多年，區域缺乏發展，未來變更後，不但有嶄新的遊樂園，也會帶動商圈店家發展，形成駁二效應。

黃俊喬指出，該區發展早，有不少透天、公寓物件，透天屋齡30~40年，地坪14~16坪，2米巷透天總價400~600萬元，6米巷透天總價約1000萬元上下。部分公寓屋齡40年起跳，1樓公寓單價25萬元上下，2、3樓約14~17萬元，4樓以上10~13萬元。

而正對台鐵高雄機廠的中古大樓，視野相對開闊，屋齡20~30年，成交價也要30~31萬元。黃俊喬指出，目前該區預售大樓成交價落在36~40萬元，最高已站上4字頭，預估未來新案開價也要4字頭。

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