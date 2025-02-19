他打掃空房「驚見1條蛇」餓很久　內行人曝：放生必死無疑

▲玉米蛇體態消瘦，推測已經餓了一段時間 。（圖／翻攝領養代替購買社團）



網搜小組／劉維榛報導

日前一名網友表示，房客搬走後，卻沒把寵物蛇帶走，因此在領養社團PO文，「沒有人收養就送垃圾車了！」消息曝光後，引發網友攻擊痛罵，事後有愛心人士回報，已經認養該條蛇了，發現牠體態消瘦，應該許久沒進食，後續他會細心照料，留言獲得讚爆「好人一生平安！」

一名網友在臉書《爆怨公社》透露，日前看到有人在領養社團指出，替客人清掃房子時，發現房客遺棄一條寵物蛇，因此詢問有沒有人要認養，如果沒有的話，就要當垃圾丟棄了，該文引發其他網友攻擊撻伐。

所幸原PO願意認養，希望大家別再攻擊PO文者，「轉交蛇給我的大哥人很好，只是不太善於表達。」

原PO也提到，他有飼養26條蛇，經驗十分豐富，而遭遺棄的品種是玉米蛇，是無毒性的寵物蛇，看到牠的時候體態消瘦，「應該挺久沒進食了，後續會由我接手照顧。」

最後，原PO也殷切提醒，蛇年請大家別一窩蜂跟著養蛇，飼養寵物就要照顧牠們終生，而且「不飼養寵物蛇也別隨意放生，蛇在台灣野外基本上是必死無疑。」

底下網友暖回，「26條...好厲害」、「好人一生平安」、「可憐的蛇蛇，謝謝你救了牠」、「真的人已經很好了，畢竟對方只是來清潔的，這種事他大可不管，但他還是給蛇一次重生的機會」、「蛇蛇能遇到你真好，上一個不負責的主人真糟糕，搬走還把蛇丟在那」、「玉米蛇養得好會很漂亮耶」。