央行6波信用管制後「房價仍漲53%」　中信：大漲小回趨勢底定

▲本次第七波選擇性信用管制被稱為「最重打房」，專家認為房價下修幅度也有限。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

9月央行重拳打房後，房價會跌嗎？整理央行6次選擇性信用管制前、後房價的變化，其中確實有3次房價呈現下跌，但長期來看仍呈上漲趨勢。至於本次第七波被稱為「最重打房」，專家認為房價下修幅度也有限。

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！ 內行揭：出現這動作「一律是詐騙」

央行9月祭出第七波房市管制措施，再加上近期銀行房貸水位拉「緊」報，市場上各種利空消息接連傳出，使得房市瞬間降溫，交易量大幅縮減，不少民眾都認為房市即將轉為空頭，房價也有可能應聲下跌。

中信房屋研展室彙整實價登錄，對比歷次央行推出房市管制措施前、後的房價變化，顯示過去六波房市信用管制，房價上漲與下跌各出現3次，但從長期趨勢來看，房價整體仍然持續上揚。

▲歷次央行推出房市管制措施前、後的房價變化。（表／記者項瀚製）

中信房屋研展室副理莊思敏指出，台灣的房價向來呈現「大漲小回」的趨勢，回顧2020年底央行首次推出選擇性信用管制時，當時全台的平均房價約為每坪30.5萬元，隨後經歷了多次打炒房，期間房價確實曾出現下修，但修正的幅度相對有限。

截至今年Q3，全台的平均房價已經來到每坪46.7萬元，也就是說短短4~5年時間，全台平均房價就增加了16.2萬元，漲幅高達53%，漲勢相當驚人。

至於，這一次號稱「史上最重」的打炒房措施是否真的能把房價打下來？

莊思敏認為，目前買賣雙方紛紛進入觀望狀態，交易量快速萎縮，原本的供需結構也將面臨反轉的壓力，房市一向具有「量行價先」的特性，若長期買氣不振，房價最終勢必會有所回落。

不過，莊思敏也說：「鑒於通膨預期、美國降息、以及科技產業設廠等利多因素仍在支撐市場，因此判斷房價下修空間也會相對有限。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，當前房貸放貸水位滿，加上政府抑制房市態度明確，交易量縮，但首購、新青安的買氣仍在，買氣觀望的氣氛也有望逐漸淡化，且目前市場未出現明顯破壞價格的事件，預期價格仍先呈現盤整格局。

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！ 內行揭：出現這動作「一律是詐騙」