想把房子出借他人免費住　一票網友勸收租金：免費沒人珍惜

▲屋主想把閒置房子出借給其他人免費住，但又擔心出借期間屋內物品出現損壞。（示意圖／視覺中國CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名屋主想把閒置房屋免費出借給家庭居住，附上全套家具與家電，但又怕屋內物品出現損壞，因此上網詢問網友意見。不過許多人還是建議屋主要草擬合約收租，因為「免費的東西沒人珍惜」。

星洲網報導，這名屋主的閒置房屋裝修完善，且算是全新，有附冰箱、冷氣、風扇、床架、床褥等，屋內有天然氣可用、廚房可以煮飯，有意協助一戶家庭，以不收租金的方式讓對方入住，對方住進來只需要每月繳納水電費即可。

不過這名屋主對於是否應該準備合約感到難以抉擇，便在馬來西亞律師和消費者臉書群組發文詢問眾人意見，「我能不能準備一份合約，列出物品清單，寫明只是暫時出借給這戶人家，直到他們找到新住處為止？若屋裡的物品因為他們的疏忽嚴重損壞，是否能憑藉這份合約索賠？」

此文一出，許多網友留言反對屋主免費出借房子，更說即便是親人也需要劃清界線、收取合理租金，「不論關係有多熟，即使是至親，都不要免費提供住處，因為人們不會珍惜免費的東西，一旦住慣了，不肯搬走是一回事，屋裡東西壞了，誰要承擔？」、「最好是擬一份合約，標明免費居住期限，多久之後開始繳納租金，否則住慣免費的房子就不想搬了」。