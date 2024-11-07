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「無尾巷」別買？專家搖頭：有「1條件」很搶手

▲▼幸福空間新Logo。（圖／幸福空間）

作者：幸福空間

▲（圖片提供／幸福空間）

多數人在看屋、買屋時，大多會避開位處「無尾巷」的物件，原因不外乎是出入不便、有消防安全隱患以及在風水上有特殊考量等等，但位處無尾巷的房子真的就完全不能買嗎？有沒有哪些房子是例外呢？阿明今天邀請到嘉義仲介公會理事長、太平洋嘉義新民店店東廖時晃來為大家深入剖析。

無尾巷的缺點

無尾巷的優點

未來有增值空間嗎？

無尾巷的缺點

買房最重要的考量，莫過於Location，對台灣許多購屋者來說，評估不動產地段的優劣時，地點「位於無尾巷」常被列為扣分因素。廖時晃分析，民眾不喜歡這款物件主要有四大原因

1.無尾巷又被稱為「死巷」，名稱不吉利。

2.無尾巷走到底之後無法通出去，出入不方便。

3.萬一碰到火災等緊急狀況，消防車或救護車通行到達有礙，有實質安全上的顧慮。

4.會有「風煞」、「穿心煞」等風水上的擔憂。

無尾巷的優點

無尾巷並非完全無優點，廖時晃指出，凡事都有利有弊，位處無尾巷的房子，一般來說享有以下這三大優點。

1.地點隱密，不易有閒雜的人來往，隱密性佳。

2.比較安靜，少了一些車水馬龍的吵雜喧囂。

3.實際使用空間會比較大，因為巷道不易有人行經，門前空間在不妨礙他人的情況能做更多實質的運用。

在房價方面，廖時晃分享，他從業至今成交過的無尾巷物件，大概有八成比較便宜，顯著低於區域行情，對於購屋預算較不充裕的買家來說，算是挺有吸引力的物件。他進一步分析，其實還是有些族群頗適合住在無尾巷物件，例如喜歡安靜的人，尤其是居家工作者，平常在家時間長、出入房屋機會較低，既可享有寧靜居家，無尾巷的交通限制也不會感到不便；另外，家有嬰幼兒的買方也很合適，因為家門口不常有車輛行經，出入相對安全。

未來有增值空間嗎？

廖時晃分享，他也成交過一些無尾巷物件，買方主要考量房價低，買來後出租的投報率相較放在銀行的利息高，所以有較佳的投資效益。至於無尾巷物件的未來性，端視其所在區域是否有計畫道路，假若是有計畫道路的情況，現況雖然是無尾巷，但是仍然可能會有道路開闢，因此就有增值的空間；如果是沒有計畫道路的物件，未來價格就比較無法期待。若要瞭解是否有計畫道路，可以到各縣市政府主管機關查詢。

大致而言，無尾巷物件的價格普遍偏低，即便有漲，也是隨著整體房價走勢上揚。對於近期房市景氣，廖時晃直言，央行祭出的緊縮放貸政策影響頗大，日前雖然針對繼承者跟換屋族放寬，但總體衝擊力道仍不減，多數專家均預期，房市將從「賣方市場」逐步轉向「買方市場」。

他進一步分析，以往市場買氣暢旺，賣方多少會有待價而沽的心態，在委售期間常會調高價格，如今情況正慢慢反轉，隨著市場觀望氣氛濃厚、成交量縮，就買方來說，如果自備款足夠，有機會可以好好地挑選合適的物件。

延伸閱讀：別再一知半解！正解住宅風水十大禁忌

延伸閱讀：【風水特輯】如何找到帶財好房？簡少年教你找富貴風水局的訣竅！

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※《幸福空間》提醒，民俗風水僅供參考，勿過度迷信。

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關鍵字：幸福空間居家風水

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