不是七期！台中豪車展示間全向南擠　這品牌光買地就花12億

▲豪車市場連年增長，以麥拉倫（MCLAREN）來說，掛牌量從2019年的401輛，至2023年底數量已來到633輛。（圖／記者陳筱惠攝）
記者陳筱惠／台中報導
9月19日上午台中市政府舉辦13期大慶市地重劃區抵費地標售，一口氣釋出212筆標的，當時打房徵兆不斷，過去都是標售大咖的開發商因此躊躇。地王由汎德永業（2247）以約12.2億元拿下、面積逾1200坪的昌明段土地，也揭開中台灣豪車市場的脈絡佈局。
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從各大豪車在台領牌數觀察，麥拉倫（MCLAREN）從2019年的401輛，至2023年底數量已來到633輛，以該豪車品牌來說，新車價動輒1700萬元起跳，交易卻出現跳躍性增長，也令人見識全台富豪消費能力與日俱增。
▼ 全台車輛登記數，單位：輛、資料來源：交通部公路局 。
|年份
|總計
|AUSTIN
|BENTLEY
|FERRARI
|MASERATI
|MCLAREN
|PORSCHE
|108年
|8,118,885
|1,076
|1,284
|1,071
|3,220
|401
|31,118
|109年
|8,193,237
|1,052
|1,403
|1,189
|3,650
|476
|35,314
|110年
|8,330,774
|1,025
|1,595
|1,279
|4,118
|538
|40,053
|111年
|8,453,420
|1,003
|1,787
|1,388
|4,452
|586
|44,823
|112年
|8,590,732
|985
|2,014
|1,586
|5,086
|633
|50,132
「其中，台中更堪稱一級戰區。」德國歐馬總經理潘宗瑜說。為吸納中部8縣市700萬的消費人口，抓住0.5%、3萬5千位頂級富豪，台中豪車展間近年更是一間一間開、一間比一間豪。有趣的是，這些豪車展間集中度最高的，並非傳統豪宅區七期，而是向南布局。
▲位於文心南路上的瑪莎拉蒂及法拉利旗艦店分別選擇9、10月正式亮相。（圖／記者陳筱惠攝）
包括汎德永業（2247）以約12.2億元，拿下文心南路地王，位於13期重劃區最接近8期重劃區的地段，正對已搶先進駐的瑪莎拉蒂及法拉利旗艦店，該旗艦店樓高5層，總投資據了解超過12億元。
比上述豪車更早布局的則是藍寶堅尼，2019年總代理選擇在南屯區單元二、益豐路四段約400坪土地自地自建，5層樓高純白建物，光興建就超過5億元。
▲2019年自地自建，5層樓高純白建物為台中「牛舍」。（圖／記者陳筱惠攝）
同樣是2023年開幕，位於南區，被稱為亞洲最大的保時捷中心之一的「台中保時捷中心」也正式營運，斥資近10億元打造，其中也以玻璃帷幕隔出維修區，讓車主能隨時看到維修的過程，尊榮感十足。
▲被稱為全台最大展間的賓利、奧斯頓馬丁以及超跑麥拉倫，在綠徑上相當顯眼。（圖／記者陳筱惠攝）
另外，位於西屯區龍富路五段上，以大面落地窗為規劃的賓利、奧斯頓馬丁以及超跑麥拉倫，在綠徑上相當顯眼，更被稱為台灣最大賓利展間。
群義房屋文華甘心加盟店協理温峻豪表示：「隨著七期租金與土地出售，可以觀察豪車聚落以購地自建方式往南移，包含13期重劃區、單元重劃區，都有大片土地供給包含展間與維修服務廠需求，主要訴求以提升客戶服務。」
▲面積高達3295坪、被稱為亞洲最大的保時捷中心之一的「台中保時捷中心」也正式營運。（圖／記者陳筱惠攝）
潘宗瑜表示：「以全球來說豪車車主年齡層大約55歲以上，但台中市場通常落在50歲甚至更小，這跟中台灣中小企業主多、自營商與接班的企業二代、新興產業崛起有關，也因此中部市場成為兵家必爭之地。」
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