不是七期！台中豪車展示間全向南擠　這品牌光買地就花12億

▲豪車市場連年增長，以麥拉倫（MCLAREN）來說，掛牌量從2019年的401輛，至2023年底數量已來到633輛。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

9月19日上午台中市政府舉辦13期大慶市地重劃區抵費地標售，一口氣釋出212筆標的，當時打房徵兆不斷，過去都是標售大咖的開發商因此躊躇。地王由汎德永業（2247）以約12.2億元拿下、面積逾1200坪的昌明段土地，也揭開中台灣豪車市場的脈絡佈局。

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從各大豪車在台領牌數觀察，麥拉倫（MCLAREN）從2019年的401輛，至2023年底數量已來到633輛，以該豪車品牌來說，新車價動輒1700萬元起跳，交易卻出現跳躍性增長，也令人見識全台富豪消費能力與日俱增。

▼ 全台車輛登記數，單位：輛、資料來源：交通部公路局 。

年份 總計 AUSTIN BENTLEY FERRARI MASERATI MCLAREN PORSCHE 108年 8,118,885 1,076 1,284 1,071 3,220 401 31,118 109年 8,193,237 1,052 1,403 1,189 3,650 476 35,314 110年 8,330,774 1,025 1,595 1,279 4,118 538 40,053 111年 8,453,420 1,003 1,787 1,388 4,452 586 44,823 112年 8,590,732 985 2,014 1,586 5,086 633 50,132

「其中，台中更堪稱一級戰區。」德國歐馬總經理潘宗瑜說。為吸納中部8縣市700萬的消費人口，抓住0.5%、3萬5千位頂級富豪，台中豪車展間近年更是一間一間開、一間比一間豪。有趣的是，這些豪車展間集中度最高的，並非傳統豪宅區七期，而是向南布局。

▲位於文心南路上的瑪莎拉蒂及法拉利旗艦店分別選擇9、10月正式亮相。（圖／記者陳筱惠攝）

包括汎德永業（2247）以約12.2億元，拿下文心南路地王，位於13期重劃區最接近8期重劃區的地段，正對已搶先進駐的瑪莎拉蒂及法拉利旗艦店，該旗艦店樓高5層，總投資據了解超過12億元。

比上述豪車更早布局的則是藍寶堅尼，2019年總代理選擇在南屯區單元二、益豐路四段約400坪土地自地自建，5層樓高純白建物，光興建就超過5億元。

▲2019年自地自建，5層樓高純白建物為台中「牛舍」。（圖／記者陳筱惠攝）

同樣是2023年開幕，位於南區，被稱為亞洲最大的保時捷中心之一的「台中保時捷中心」也正式營運，斥資近10億元打造，其中也以玻璃帷幕隔出維修區，讓車主能隨時看到維修的過程，尊榮感十足。





▲被稱為全台最大展間的賓利、奧斯頓馬丁以及超跑麥拉倫，在綠徑上相當顯眼。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，位於西屯區龍富路五段上，以大面落地窗為規劃的賓利、奧斯頓馬丁以及超跑麥拉倫，在綠徑上相當顯眼，更被稱為台灣最大賓利展間。

群義房屋文華甘心加盟店協理温峻豪表示：「隨著七期租金與土地出售，可以觀察豪車聚落以購地自建方式往南移，包含13期重劃區、單元重劃區，都有大片土地供給包含展間與維修服務廠需求，主要訴求以提升客戶服務。」

▲面積高達3295坪、被稱為亞洲最大的保時捷中心之一的「台中保時捷中心」也正式營運。（圖／記者陳筱惠攝）

潘宗瑜表示：「以全球來說豪車車主年齡層大約55歲以上，但台中市場通常落在50歲甚至更小，這跟中台灣中小企業主多、自營商與接班的企業二代、新興產業崛起有關，也因此中部市場成為兵家必爭之地。」

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