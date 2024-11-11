未婚比例最高5縣市出列　房仲：高房價非不婚主因

▲統計全台未婚人口比例最高的5縣市，大多是房價較親民的縣市。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

雙11光棍節來了，統計全台未婚人口比例最高的5縣市，除了新北之外，其他都是房價較親民的縣市，包括嘉義、基隆、台東、連江。因此房仲表示，年輕人不婚不生議題，除高房價因素，仍有其他問題需面對，像是低薪、高物價、公共托兒設施缺等等。

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住商機構統計全台未婚人口比例，列出最高的5縣市，分別為嘉義、新北、連江、基隆、台東，未婚比例達34.8~35.8%。進一步觀察這5縣市，除了新北，其他縣市房價相對親民，房價所得比低，基隆甚至只有6.48倍。

▲未婚比例TOP5縣市房價統計。（表／記者項瀚製）

整體而言，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示：「未婚比例較高縣市，除了新北，其他縣市房價都屬相對親民地段，其中基隆市更是全台房價所得比最低縣市，顯示面對年輕人不婚不生議題，除房價之外，仍有其他問題需面對。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德也說，高房價不是年輕人不婚、不生的唯一原因，像是物價高、低薪、公共托兒設施缺乏等等也都可能是年輕人不願生小孩的原因之一，而有些年輕人沒有生小孩的打算，加上傳統思維逐漸淡化，也些年輕人也會覺得沒有結婚的必要。

至於未婚比例最高的嘉義，賴志昶表示：「嘉義市環境頗為特殊，為中南部少數具有豐富商業設施之行政區，市區商圈機能完整，且區域房價所得比僅8.12倍，比全台平均10.65倍低上不少，該行政區機能齊全，且年輕人成家難度較低，評估民眾不婚應與其他社會因素有關。」

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