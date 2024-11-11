台中西區第一豪宅4字頭成交　前屋主持有6年賠890萬轉出

▲台中市西區第一豪宅之稱的「富邦天空樹」，竟出現4字頭單價交易。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

擁有台中市西區第一豪宅之稱的「富邦天空樹」，竟出現4字頭單價交易，且現任屋主為同社區住戶，以現金價9680萬元出手，而前屋主含淚賠售890萬元收場，信義房屋專家認為，現金價的優勢確實在價位上可以給一點空間。

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這棟位於國美館特區五權西路、臨近忠明南路及美村路的「富邦天空樹」，是建築大師伊東豊雄在全球設計的第一棟超高層住宅作品，曾創下單戶1億8065萬元房市總價震驚中台灣房市。

屋齡8年、樓高39層的「富邦天空樹」，近期出現賠售890萬元案例，該中樓層戶別總面積230坪，最初2017年第一手屋主入手價為1.16億元，拆算單價58.68萬元，隔年2018年就賠售1040萬元，以1.057億元、拆算單價52.12萬元轉手給第二任屋主。

▲「富邦天空樹」中樓層出現2次轉售都賠售交易，7年總共賠了1930萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

令人驚訝的是，再隔6年後，10月份第二任屋主再以賠售890萬元出售給現任屋主，總價跌破億元大關，來到9680萬元，拆算單價也來到社區裡是新低的48.24萬元，而新任屋主則是同社區已擁有1戶的住戶。

對此，信義房屋美術園道店洪彰強認為：「頂級高價住宅住戶對於時事敏銳度較高，而超豪宅目前會遇到貸款問題，房市狀況相對冷清，且該戶一路都是毛胚形式，並無裝潢費用，若屋主出現資金狀況，以全現金購入的買方確實擁有談價的優勢。」

對於新任屋主以全社區最低價出手，另一名房仲則說：「此案件其實為同社區住戶出手，該戶基本上也沒有流通在市場流通，而以相對低價購入，後續其實也有增貸的優勢，對於能夠現金出手到億元的豪宅客來說，確實撿到便宜，同時這筆買賣相當高明。」

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