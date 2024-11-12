打房政策另類紅利　台中預售屋店面3年漲35.6%

▲政策「管住不管商」，加上預售屋的資金門檻低，使預售屋商用店面，似乎成為台中不動產市場的投資熱門選擇。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

近年政府積極打炒房，但政策「管住不管商」，加上預售屋的資金門檻低，使預售屋商用店面，似乎成為台中不動產市場的投資熱門選擇，不僅價格走揚，近3年上漲了35.6%，預售屋店面的交易量也保持成長趨勢。

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根據實價登錄資料，統計近年3年台中預售屋1樓店面戶的交易均價，2024年預售屋店面均價達61.7萬元，與2021年的45.5萬元相比，近3年上漲了35.6%，其中2023年的年漲幅最可觀，足足比2022年上漲近2成，目前一口氣突破6字頭大關，顯示預售屋店面的含金量愈來愈高。

不僅價格走揚，預售屋店面的交易量也保持成長趨勢。截至前3季，台中預售屋店面的交易量達193件，已超越2022年全年的157件，並與去年全年的203件相當，由於今年Q4仍可望持續浮現新交易，因此2024年台中的預售屋店面交易量，很有機會超越去年，寫下近年的量能新高。

▲預售店面年度店王。

對此，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，台中的預售屋店面交易價量齊揚，主要有三個原因。包含政策風險較低、付款壓力較輕、雖然店面產品的單價通常比同區域的住宅價碼還貴，購入門檻相對高，但預售屋店面可在工程期間分期付款，降低自備款壓力，成為投資人提前卡位店面市場的選項。

最後則是新供給較稀缺，國內的建案規劃向來以住宅為大宗，店面釋出的量能本就相對稀少，另外部分建商會針對預售屋店面規劃招商，讓買家不必自己尋找租客，一交屋就有房租可收，也為預售屋店面增添賣點。

觀察近年台中的預售屋樓店單價店王，2021年的預售屋單價店王，是位於七期的「語山簷」店面，總價超過6000萬元；2022年店王寶座，則由水湳經貿園區的「豐邑PARK ONE」拿下，店面戶總價達7765萬元；去年店王由五期新案「麗晨山哼歌」奪下，總價僅3804萬元；今年暫居店王寶座的交易，則花落南七期的「國泰森林薈」總價4399萬元。

▲台中預售屋店面的交易量達193件，已超越2022年全年的157件，並與去年全年的203件相當。（圖／記者陳筱惠攝）

而中信房屋中彰投駐區經理楊乾意表示：「2021、2022年的預售屋店王，分別坐落七期、水湳經貿園區，這兩大重劃區，是台中少數中大坪數商機豪宅區段，吸引不少企業總部、品牌旗艦店開拓據點，看準未來性，因此總價門檻也相對高昂。」

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