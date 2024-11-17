積欠管理費不繳　高雄85大樓旁2房淪落法拍底價600萬

▲高雄「聯宏三多大廈」位於南高三多商圈，沒想到次高樓因積欠管理費，近期淪落法拍市場。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄「聯宏三多大廈」位於南高三多商圈，地段相當精華，旁邊就是高雄知名地標85大樓，沒想到次高樓因積欠管理費，近期淪落法拍市場，一拍底價為600萬元，專家認為，雖然低總價又在蛋黃區，但底價仍偏高，流標機會大。

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該物件位於高雄市三多路、自強路口的「聯宏三多大廈」8樓，屋齡47年，總坪數20坪，目前一拍底價為600萬元，預計14日拍賣。

根據法院公告，該案債務人為郭姓自然人，另法院筆錄提及，該案拍賣原因為「給付管理費強制執行」，債務人透露，該戶自2000年代迄今均無人居住使用，已斷水斷電，現為空屋。

而查封人就是「聯宏三多大廈」管委會。實地走訪該大樓，管理人員表示不清楚該屋主積欠管理費金額，僅表示管理費單坪45元。若以20坪換算，每月管理費900元，拍賣底價約可繳555年管理費。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，高雄房市目前話題多，不論是台積電、輝達、AI等產業利多，都造成買氣相當熱絡，該物件位於南高雄蛋黃區，旁邊就是知名地標85大樓，地段堪稱精華。

▲亞灣陸續有不少公共建設完工，帶動大、小坪數物件買氣都不錯。（圖／記者張雅雲攝）

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，該區各項機能兼具，附近又有高雄大遠百、新光三越三多店、SOGO高雄店等3家百貨公司聚集，距離亞灣的流行音樂中心、旅運中心也不遠，陸續有不少公共建設完工，帶動大、小坪數物件買氣轉旺。

該區10年內大樓多規劃2~3房，成交價落在4字頭，因購屋門檻低，吸引年輕首購族以低總價入住市中心，40年屋齡大樓成交價落在20萬元上下，若是經過整理的屋況，也要24~25萬元。

徐華辰表示，該物件屋齡高，加上屋況不佳，換算單價為30萬元，價格仍舊偏高，勢必影響買方投標意願，預估一拍就脫標的機率是不太可能，流標機會高。

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