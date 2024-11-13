昔華西街大火傷亡慘重　4年後老屋群6.2億交易拼都更

▲萬華華西街巷內4年多年發生大火，當時現場1、2樓全面燃燒，傷亡慘重。（圖／記者黃彥傑攝）

記者項瀚／台北報導

萬華華西街巷內4年多年發生大火，當時現場1、2樓全面燃燒，傷亡慘重。近期該老屋群以共6.2億元交易，買方為5位自然人，據悉，相鄰基地近年陸續整合，土地坪數已超過360坪，已符合台北市防災型都更的申請資格。

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萬華華西街、梧州街巷內屋齡達55~57年的老公寓、透天，過去1樓曾經營茶室，但2020年疑似因錯縱複雜電線走火，釀成大火，當時現場1、2樓全面燃燒，傷亡慘重。

最新實價揭露，該群老屋以約6.2億元交易，買方5位自然人，土地共移轉了243.8坪。據悉，相鄰基地近年陸續整合，土地坪數已超過360坪，已符合台北市防災型都更的申請資格。

▲萬華華西街、梧州街巷內老屋群以共6.2億元交易。（表／記者項瀚製）

台灣房屋萬華加盟店長趙英傑表示，該群老宅位於梧州街觀光夜市旁，相鄰還有華西街、廣州街夜市，且近龍山寺，商業機能豐富，目前周邊新大樓均價72~78萬元之間，未來若改建推案，規劃套房~2房的小宅產品，甚至有飯店式管理，單價有機會坐穩8字頭。

此外，若作為投資收租，表現也更為加分。趙英傑指出，目前周邊新大樓套房月租金可達2萬元以上、2房月租金至少3~4萬元，住戶不乏外派來台的外籍人士、年輕人等。

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，萬華開發得早，老屋比例是全台北市最高的，正因如此新推案也幾乎都是都更案，據悉有不少建商早已插旗，積極整合，但由於萬華房價相對較低，分配條件整合上比較困難，因此若土地使用分區屬商業區的個案，容積率較高，都更推動才更容易。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐補充，在限貸令下，建商購地最高貸款成數5成，動工款保留1成，還有18個月內限期動工的壓力，「相對來說都更危老整合的時間彈性大，也排除在信用管制的限貸令之外，還有機會爭取容積獎勵，成為目前建商們在夾縫中可以喘息的生存空間。」

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