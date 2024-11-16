單親媽首購40年公寓貸5成！他2原因「勸自住客再等等」　網秒打臉

▲央行重拳打炒房，用意在打擊投資客。（示意圖／記者陳筱惠攝）



記者施怡妏／綜合報導

近期買房火熱，很多人都在說「現在不買就買不到，以後不買就買不起」，就有網友指出，看到新聞寫單親媽媽首購，買40年公寓，銀行鑑價剩5成，認為首購+單親的條件，就可以貸到好價格，勸自住客再緩緩，被網友打臉，重點是收入跟地點。對此，信義房屋專家表示，貸款是跟人以及房子的地段有關。

有網友在臉書「買房知識家」發文，一直勸自住客再緩緩，日前看到一篇新聞，單親媽媽首購，買下40年的老公寓，結果銀行鑑價只剩5至6成，「說自住沒差的投資客都出來，誰說首購沒差？」

貼文曝光，網友表示，跟單親根本沒關係，「地點、收入、屋況等等，都會影響貸款成數啊，總不能一間廢墟也給你貸8成，銀行又不是笨蛋」、「除了貸款人條件，物件也會影響貸款成數，老舊公寓、套房、店面類型，可能就是只能貸到五成」、「地點也會影響鑑價。有的很偏的首購也只有7成，何況是40年公寓，收入也是一個原因」。

有內行網友進一步解釋，「貸款跟單親根本沒關係，這要是『物』然後是『人』，請問個人『條件為何』，有沒有扣繳憑單、或者公司401，有沒有負債？信用評分為何？名下有幾間房子？信用卡有沒有循環利息、有沒有很多分期？車貸！信貸！學貸！信用卡，然後收入多少？餘款多少才是重點」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，貸款的多寡，第一個會先看名下有無房、房貸，如果是首購族，貸款成數會受到所得狀況、買房地段影響，「收支比不高，銀行也不敢貸太多」，跟是不是單親沒有關係。