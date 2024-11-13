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青埔8分鐘房價激省　輕盈價格限量收藏！

▲▼富比士網路科技,桃園青埔,向日葵青璞。（圖／富比士網路科技提供）

▲「向日葵青璞」距離華泰名品城僅約12分鐘車程，逛街購物相當方便。

圖、文／富比士網路科技提供

桃園青埔高鐵特區近幾年一直都是國內房市熱門區塊，話題度高、多項重大建設加持，包含IKEA、新光影城、華泰名品城、環球購物中心、市立美術館、Xpark水築館，未來尚有國泰人壽在桃園高鐵站前廣場的BOT開發案，將有酒店、商辦、大型商場進駐，加上高鐵、捷運軌道能量，增添青埔房市話題與買氣，讓青埔遲早超越台北的趨勢逐漸成型，一度引發網友熱烈討論。

但隨著青埔建設到位，房價也隨之飆漲，今年7月全國房價指數為209.44，六都以桃園房價年漲15.79%最強，桃園青埔高鐵特區近期更出現了7字頭的高價，一舉刷新桃園市單價新高，漲幅甚至超過竹北新成屋。放眼周邊A17、A18、A19三大生活圈，A19站為整個大青埔區域內人口最多、入住率最高的區域，生活機能佳，購物商場與連鎖超商齊備，區內重大建設相繼啟用，帶動整體生機，滿足日常生活所需，是不少民眾首選之地。

▲▼富比士網路科技,桃園青埔,向日葵青璞。（圖／富比士網路科技提供）

▲基地近鄰捷運A19站約8分鐘，結合高鐵快速通勤，可實踐北北桃竹一日生活。

向日葵建設看好桃園青埔的未來發展，在青埔打下美好的根基，周邊環境優越，月眉環保公園首排，5分鐘散步就到，8分鐘車程可抵達A19生活圈、12分鐘進高鐵特區，結合高鐵快速通勤至竹北站，乘車時間只需12分鐘、台北19分鐘，使北北桃竹一日生活圈儼然形成。然而就在今年10月24日，國道3號大溪交流道南下方向，新增匣道銜接臺66快速道路正式通車啟用，讓南來北往的通勤族更加便利，省下更多時間。

▲▼富比士網路科技,桃園青埔,向日葵青璞。（圖／富比士網路科技提供）

▲國道3號大溪交流道銜接66快速道路，正式開通，用路人使用上可多一選擇。

「向日葵青璞」總價2888萬至2988萬，即可擁有80坪、雙車位、均質電梯美墅，在如今高房價推擠效應、萬物齊漲通膨風暴、碳稅開徵、高建築成本讓房價一去不復返的態勢下，用心選擇宜居、合適的土地，在周邊房價由4見5之際，以稀有中壢門牌，最後3字頭的房價，成為近期青埔的全新焦點，此區更集交通、綠意、休閒、娛樂、機能之大成，生活機能性與未來增值皆被看好，區段價值更有桃園小信義區之稱，對於有剛性需求又不想被小房套牢的民眾，多了一個性價比極高的理想選項，值得看好！

▲▼富比士網路科技,桃園青埔,向日葵青璞。（圖／富比士網路科技提供）

▲「向日葵青璞」誠實擁抱環境，保有細看城市的嫻靜從容。

【青璞】基本資料

▲▼富比士網路科技,桃園青埔,向日葵青璞。（圖／富比士網路科技提供）

關鍵字：富比士網路科技桃園青埔向日葵青璞

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