【廣編】五年漲一千萬！東區虎尾寮新屋稀缺　機能、公園、交通帶動發展

▲虎尾寮重劃區開闢至今近30年，區域內生活機能成熟，為低密度住宅區。
圖、文／富比士網路科技提供
台南東區向來是房價指標，文化中心周邊、虎尾寮重劃區都是早開發區，生活機能佳、居住環境舒適、學區綠地齊，是老台南人擇居首選。
目前虎尾寮新案有謙謙開發推出的「謙謙」；大樓有品舜「舜之璽」、永龍「永龍巴哈VA6」，位於虎尾寮與平實重劃區交界則有「恆鑽」、「森粼裕」、鄉景建設「平實苑」。
透天案「謙謙」為隱密性較高的社區型產品，共10戶規劃，總價約3750～4580萬，主打法式美學、德藝精神設計，獨特造型成為一大亮點。
品舜建設「舜之璽」共34戶，基地正對復興國中，享永久棟距優勢，採用柱中柱耐震結構，一層三戶為3房及3+1房產品，60、64坪格局，戶戶皆為三面採光，採光通風皆佳，依據內政部實登資料，總價3600萬以上，為中大坪數豪宅規劃。
「永龍巴哈VA6」基地1046坪，14樓高、共88戶，總價2300～5250萬不等，坪數與價位落差較大。
整體來說，虎尾寮重劃區目前區域內生活機能成熟，為高質感居住環境，區域內共有16座公園，有南紡購物中心、國賓影城、仁德家樂福等大型賣場，對金字塔頂端、高資產客群是好選擇。
讀者迴響