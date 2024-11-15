高雄前10月人口－5391人　逆風成長2區「房價還有3字頭」

▲根據統計，高雄今年唯二每月人口都是正成長的區域，僅剩仁武、橋頭。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄今年人口再出現負成長，1至10月流失5391人，引來網友在PTT紛紛哀號「高雄人口還有救嗎？」根據統計，高雄今年唯二每月人口都是正成長的區域，僅剩仁武、橋頭，根據實登統計，今年預售均價分別為33.1萬元、34.3萬元，還有3字頭價可入手。

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根據高雄市民政局統計，高雄市今年1月人口數為273萬7530人，10月為273萬2139人，今年至今共減少5391人，僅仁武、楠梓、橋頭、鼓山、左營、大寮、大社人口出現正成長，引來網友在PTT紛紛哀號「高雄人口還有救嗎？」也有網友樂觀認為「等台積廠開工，人口就回來了。」

人口數成長最多的是仁武區1288人，其次是楠梓區1104人，第三名則是橋頭668人，而人口成長比例最高的是橋頭，高達1.6%。不過高雄僅仁武、橋頭2區，是1月至10月每個月人口都呈現正成長的區域，連台積電設廠的楠梓都在10月失守，今年首度出現人口負成長。

區域 1 月人口 10 月人口 累計 漲幅 今年預售均價 仁武 9 萬 7471人 9 萬 8759人 1288 人 1.32% 33 萬元 橋頭 4 萬 1807人 4 萬 2475人 668 人 1.6% 34 萬元

▲高雄1~10月連續人口正成長行政區人口變化。（ETtoday製表）

仁武與橋頭都有「園區」議題加持，根據實登統計，今年預售大樓均價仁武為33.1萬元，橋頭為34.3萬元，都還在3字頭的相對好入手的價格。

大高雄不動產開發商業產業同業公會理事李汪城分析，仁武有航太產業園區，橋頭則有橋頭科學園區，有園區幾乎就是人口紅利的保證。

李汪城表示，仁武的推案量一直以來都持續成長，且離高鐵左營站近，距離北高蛋黃區也不遠，因此一直吸引自住客移入。而橋頭是台積電設廠的主要受惠區，仰賴橋科開發計畫，又鄰近台積電，受惠台積電外溢效應，主要購屋熱區集中在高雄新市鎮，區內新推案不斷，也帶旺橋頭人口移入。

加上因為土地、營造成本增加，導致北高雄不少新建案開高價，出現4~5字頭行情，有剛性需求的自住客，轉往仁武、橋頭購屋，也帶動人口成長。

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