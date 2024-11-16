七期新手村房價4字頭　「看得到回不了家」是硬傷

記者陳筱惠／台中報導

七期一直被視為台中地段最高貴區域，房市表現確實也都是領先指標，甚至最新預售案單價直衝單坪120萬元，但實際上屬於七期範圍內，有一區被稱為七期新手村，房價漲幅較低、坪數較小，與正七期單價就差了3倍之多，呈現出豪宅蛋黃區中的兩個世界。

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▲七期一直被視為台中地段最高貴區域，房市表現確實也都是領先指標，甚至最新預售案單價直衝單坪120萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

就在台中豪宅市場正式進入「百萬」時代，一線品牌如聯聚建設、寶輝建設、大陸建設、寶璽建設等知名豪宅建商不斷將七期視野拉高，無一不邀請國際設計師坐鎮，打造出七期新紀元。

不過位於七期西側、環中路三段周邊，被稱為七期新手村，區段因漲幅不高、規劃坪數較小的大樓中古屋群，3年來房價漲幅約18%，在正七期預售價已經突破百萬元大關的同時，仍有4字頭初的親民價。

▲位於七期西側、環中路三段周邊，被稱為七期新手村，區段因漲幅不高、規劃坪數較小的大樓中古屋群，3年來房價漲幅約18%。（圖／記者陳筱惠攝）

台中資深七期房仲廖香婷表示：「環中路三段雖然距離74交通動線很近，但也因交流道設置的南北向位置原因與單行道原因，導致該區域『看得到回不了家』，錯過10秒鐘，得從中港交流道一路再轉向朝馬路，一路再塞回社區至少10分鐘，加上距離高架的74號道太近，車流量的聲音共鳴成為問題，即便整排社區朝東視野即使不差，戶數多、小坪數當道的規劃，仍鞏固不了價格。」

據了解，該區中古屋群屋齡介於7~15年，3年來漲幅介於9%~23%，相比外圍蛋白區動輒200%漲幅，呈現相對緩漲格局，對此，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「環中路三段周邊雖仍屬七期重劃區內，與七期蛋黃區豪宅動輒8字頭以上的相比，成交行情幾乎腰斬。」

▲環中路三段雖然距離74交通動線很近，但也因交流道設置的南北向位置原因與單行道原因，導致該區域「看得到回不了家」成為房價硬傷。（圖／記者陳筱惠攝）

賴志昶認為主因有二：「一是環中路三段雖鄰近高架橋，中低樓層物件較不受購屋族群青睞；二是區域較屬重劃區邊陲，機能性不比市政北七路周邊，因此整體雖區域屋齡仍在15年以內，且為正七期社區，但房價表現較顯遜色。」

不過該區的低門檻，仍是進入七期重劃區的入場券，過去長期持有的住戶仍是買到有賺到，投資置產客多區域租客也多，據住戶表示：「這邊其實滿多高檔的八大小姐承租，形形色色的人不少，交通雖然是硬傷，但實際上住久了就也習慣路況，且也有另類好處就是『電梯長期都香香的』」

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