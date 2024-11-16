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陸敬民／「4鐵+3科」購屋寡占飆漲紅利　成打房最大受益者

▲▼台南,高鐵特區 。（圖／記者張雅雲攝）

▲這4年來房價飆漲，房價飆漲紅利被2大房地產族群寡占。（圖／記者張雅雲攝）

文／《住宅週報》社長陸敬民

日前市場傳出央行不會有第8波打炒房的動作，以及新青安2026年即將退場，現在來看，建議不要太樂觀。央行目前祭出第7波信用管制，雖有看到一些效果，但現在只是呈現風聲鶴唳的狀態，但央行仍持續釋放訊號，認為明年才會反應出這次政策實際的成效。

對照過去2020年至2023年的買賣移轉棟數統計，最低是2023年的移轉棟數30萬6971棟，按照央行說法，我認為，除非今年買賣移轉棟數再創過去4年新低，或是次低，才有可能期待央行停手，否則仍有繼續祭出信用管制空間。

目前房價只是滯漲，並沒有回跌，此次央行打炒房，不動如山的是台北市，作為首都房地產的屬性，已經脫離首購、自住，比較偏向投資或資產配置的領域，房市大漲或急凍，都沒有台北市的份，反映出台北市政經還有文教的全台首善之區地位。

新北、桃竹苗都有投資的屬性在內，房價呈現出滯漲，代表投資的追漲意願薄弱，買氣也呈現觀望中，至於中南部滯漲現象更明顯。

▲▼高雄,看屋,房仲 。（圖／記者張雅雲攝）

▲南二都正處於「洗籌碼」的狀態，洗掉資金不足的投資客，讓籌碼更加集中。（圖／記者張雅雲攝）

其中，南二都正處於「洗籌碼」的狀態，洗掉資金不足的投資客，讓籌碼更加集中，這4年來房價飆漲，房價飆漲紅利被2大房地產族群寡占，包括以青埔、六家、烏日、沙崙為主的4大的高鐵購屋族，以及竹科、中科、南科的3科園區購屋客，這類在4鐵加3科的購屋族，成為近年享受房地產早收紅利清單的最大受益者。

因此，帶動南二都房價，近年為全台漲幅最亮眼，但也在這波央行打炒房中，洗籌碼情況最明顯，不過現階段市場人心恐慌，不見得是壞事，反而提供給還未購屋的首購跟自住族群，還有上車的機會。

因為這波洗籌碼過程中，有些人急著下車，現在出現的預售屋換約平轉物件，還有機會以2年前的預售價，買到未來的新成屋，與其房價繼續狂飆，不如現在回檔修正，讓之前猶豫、沒有上車的首購、自住客，還有購屋機會。

►陸敬民小檔案
學歷：淡江大學中文系畢業
經歷：《自由時報》房地產記者
現職：《住宅週報》社長

關鍵字：央行房價台北市首購洗籌碼名家專欄陸敬民

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